VIDEO Reacţia lui Dragnea după votul pentru Kovesi: „I don't speak English“

Răspunsul liderului PSD a venit prompt, tot în limba engleză, spunând că nu ştie să vorbească în această limbă: „I can't. I don't speak English (Nu pot, nu vorbesc limba engleză - n.r.)”, a răspuns Liviu Dragnea.

„Come on! You already speak English (Pe bune? Deja vorbiţi în limba engleză! - n.r.)”, a replicat jurnalista publicaţiei străine.

Laura Codruţa Kovesi a primit cele mai multe voturi în comisia LIBE, şi anume, 26 de voturi. Jean-François Bohnert a primit 22 de voturi şi un vot Andres Ritter, candidatul german. Totodată, a existat şi un vot alb, adică neatribuit unui candidat. "Voi trimite o scrisoare preşedintelui Conferinţei preşedinţilor pentru a spune care este rezultatul votului. Pe baza mandatului conferinţei preşedinţilor voi intra în negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un acord pentru numirea noului procuror-şef european. Următoarea şedinţă pe 11 martie", a declarat, la finalul şedinţei, preşedintele Comisiei LIBE din Parlamentul European, Claude Moraes.

