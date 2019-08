VIDEO Misterioasa dispariţie a unui kuweitian la Cheia. Mohammed Albaghli este de negăsit de patru ani

Mohammed Albaghli ştia bine locurile şi era o figură cunoscută în staţiune. Una dintre ultimele persoane care l-a văzut este Nicoleta, femeia care se ocupa de menajul lui.

„Eu intrând cu aspiratorul, el a ieşit afară pentru că nu suporta zgomote foarte puternice, el nu le suporta. Când mi-am terminat treaba, am coborât jos, am văzut că nu e jos...când am văzut că este la acel vecin, Paul, la acea pensiune...” a declarant Irina Nicoleta Munteanu, menajera lui Mohammed Albaghli.

Ultima oară a fost văzut la pensiunea de vizavi de la cea la care stătea. Locaţia descrisă de martori este vila Genoveva, aflată peste drum de pensiunea unde era cazat Mohammed Albaghli. Pe domeniul imobilului se află o scară de beton care urcă pe o pantă de câteva zeci de metri. O turistă care era în curte în minutele dispariţiei spune că l-a văzut pe bătrân urcând acele trepte.

Uluitor, pe o distanţă de câţiva metri, într-o zonă pe care o ştia ca-n palmă, Mohammed Albaghli dispare practic fără urmă, chiar de sub ochii localnicilor. Rând pe rând, intră în alertă cunoscuţii, familia şi mai apoi poliţia. În primele momente, cei câţiva apropiaţi pornesc în căutarea bătrânului, crezând că poate s-a oprit să se odihnească undeva sau că s-ar fi îndepărtat de casă mai mult decât de obicei. Fiecare pistă este luată în calcul, inclusiv posibilitatea unui accident petrecut pe şoseaua din localitate.

Dacă primele căutări au fost făcute de săteni, după câteva ore operaţiunea a fost preluată de poliţie. O acţiune impresionantă s-a desfăşurat în întreaga zonă undear fi putut fi găsită fie şi cea mai mică urmă a dispărutului.

„Noi am avut şi 40 de câini de descoperire de cadavre, salvare în mediul urban, salvare în mediul accidentat, şi timp de o săptămână am efectuat căutări de dimineaţă de la ora 9.00 până la ora 17.00” a decalrat Comisar Cosmin Ghenoiu, şef Birou de combatere a infacţiunilor contra persoanei IPJ Prahova.

Ancheta a stabilit că bătrânul ar fi ajuns la pensiunea de peste drum, ar fi intrat în curte şi ar fi urcat scările de piatră care duc spre pădure. Ultimul martor care l-ar fi văzut pe bărbat susţine că acesta urcase deja jumătate dintre trepte.

Subiectul a stârnit vâlvă în Kuweit. Echipe de poliţişti kuweitieni au fost trimise în România să se intereseze de stadiul anchetei. Cooperarea dintre autorităţile celor două ţări a fost permanentă în ultimii ani, dar investigatorii nu au reuşit încă să se apropie de rezolvarea enigmei. Familia însă nu şi-a pierdut speranţa şi caută în continuare indicii care să ducă la aflarea adevărului, semn că rezolvarea misterului de la Cheia nu este decât o chestiune de timp.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: