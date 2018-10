Vicepreşedinte AEP, despre referendum: S-au retras aproximativ 4.000 de preşedinţi de secţii de votare

El a precizat însă că acest lucru nu este neobişnuit, iar procesul electoral nu va fi afectat.

"Am fost înştiinţaţi despre retrageri chiar când s-au întâmplat aceste retrageri. La referendum, legislaţia prevede că desemnarea preşedinţilor de secţie de votare şi înlocuirea acestora o fac preşedinţii de tribunale. Nu este o cifră foarte mare, pentru că vorbim de o cifră de aproximativ 4.000 de oameni la nivel naţional, iar baza de date pusă la dispoziţie de AEP preşedinţilor de tribunale este de aproximativ 60.000 de persoane. La fel s-a întâmplat şi la alegerile locale în 2016, la fel şi la parlamentare şi aş menţiona că la alegeri, unde am avut şi preşedinte şi locţiitor au fost primele alegeri din România de după 1990 când toate secţiile de votare au fost acoperite cu preşedinte şi locţiitor. Până atunci am avut secţii de votare care au funcţionat doar cu preşedinte. Deci dacă vorbim la referendum de secţie de votare doar cu preşedinte, nu este nicio criză pentru că oamenii se retrag”, a declarat joi vicepreşedintele AEP, Marian Muhuleţ, la finalul unei şedinţe de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei în sensul redefinirii familiei.

Marian Muhuleţ a explicat că cei mai mulţi s-au retras din motive personale şi nu vor fi traşi la răspundere pentru că nu sunt obligaţi să facă nimic, participarea ca preşedinte în secţia de votare fiind o activitate voluntară.

"Nu s-au retras mai mulţi acum decât la alegeri. Au fost mai multe probleme la alegerile locale, unde majoritatea retragerilor au fost determinate de incompatibilităţile provocate de funcţia de expert electoral şi eventualele rude care candidau. Acolo avem cel mai mare număr de candidaţi, incompatibilităţile mergând până la gradul al doilea de rudenie. Acolo am avut cel mai mare număr de retrageri şi înlocuiri”, a declarat Marian Muhuleţ.