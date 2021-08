Un drog care elimină oxigenul din sânge pune stăpânire pe tinerii de pe plajele româneşti

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) trage un important semnal de alarmă cu privire la apariţia unui nou tipar de consum de substanţe psihoactive în zona de sud a litoralului românesc, mai ales în Vama Veche.





Astfel, la petrecerile organizate de regulă pe plajă, adolescenţii şi tinerii inhalează protoxid de azot (N2O) din baloanele umflate cu ajutorul unui autosifon care în locul rezervorului cu CO2 are încorporat un cartuş cu substanţa mai sus menţionată.

Protoxidul de azot (N2O) – gazul ilariant, cunoscut şi sub denumirea de „funny gas” – este incolor, aproape inodor (are un miros cu o uşoară tentă dulceagă) şi este folosit în domeniul medical, sub supraveghere de specialitate, în combinaţie cu alte substanţe, în special ca anestezic, mai ales în specialitatea stomatologică, dar şi în domeniul alimentar, la prepararea cremelor de tip frişcă. „Ca efecte negative menţionăm încetinirea timpului de reacţie a corpului uman, transpiraţia excesivă, greaţă, vărsături, ameţeală, oboseală, halucinaţii, distorsiuni de sunet şi pierderi de memorie. Efectele se amplifică ca urmare a creşterii cantităţii de gaz inhalat sau a inhalării gazului prea rapid şi în combinaţie cu alcoolul. În cazul în care, după inhalare, semnele şi simptomele sunt cele ale unei reacţii alergice (febră, frisoane, urticarie, respiraţie dificilă), este recomandabilă solicitarea de urgenţă a ajutorului medical”, mai arată ANA.

Poate provoca infarct şi are potenţial cancerigen

Psihiatrul Gabriel Diaconu a declarat pentru „Adevărul” că acest gaz poate avea efecte dezastatoare pentru sănătatea celor care îl inhalează. „Gazul ilariant schimbă chimia creierului şi chimia sângelui. Tocmai din acest motiv se poate ajunge la pericardită, glaucom, hipotensiune arterială severă sau chiar infarct miocardic”, susţine expertul.

În plus, conform unor surse din ANA, în doze mari, gazul ilariant este asfixiant pentru că elimină oxigenul din sânge. Apoi, printre efectele negative ale protoxidului de azot pot fi enumerate şi potentialul cancerigen şi diminuarea fertilităţii, iar în unele cazuri de intoxicaţii acute poate provoca edem cerebral sau neuropatii periferice. Foarte grav, N2O poate produce dependenţă, iar pe fondul utilizării îndelungate gazul ilariant poate aduce anemie aplastică.

La rândul lui, psihiatrul Mihai Copăceanu susţine că tinerii inhalează N2O pentru a obţine o stare alterată a conştiinţei, ignorând pericolele care vin cu acest gest. „Din păcate, riscurile imediate sunt foarte mari, de la stări de rău fizic până la afecţiuni ale sistemului nervos central, sistemului cardiac sau chiar deces. Chiar dacă consumul este ocazional şi social, tinerii fiind motivaţi de o dispoziţie contextuală şi deseori afirmând că nu şi-au propus un consum frecvent, ei neglijează tocmai efectele negative pe termen scurt şi lung”, a precizat psihologul.

Uşor de procurat

Culmea este că gazul ilariant este la îndemâna oricui. Tocmai din acest motiv, psihiatrul Gabriel Diaconu susţine că pentru combaterea consumului de gaz ilariant autorităţile trebuie să ia unele măsuri imediate. „Avem o cruntă lipsă de legislaţie. Vânzarea acestei substanţe trebuie controlată.

S-a ajuns într-o situaţie similară cu cea întâlnită acum ceva timp când drogurile de sezon au devenit sărurile de baie. Şi acestea s-au vândut la liber până s-a actualizat lista substanţelor cu mod de comercializare controlat. Repet, e foarte simplu, trebuie schimbate în mod obligatoriu reglementările”, a subliniat Gabriel Diaconu.