Tudorel Toader despre susţinerea candidaturii lui Kovesi de către Guvern: Este decizia premierului. Eu, cel mult, pot fi consultat

"Credeţi că eu mă pot substitui în a răspunde în locul Guvernului şi primului-ministru. Categoric, nu! Eu, cel mult, pot fi consultat, pot exprimă un punct de vedere. Chestiunea nu este peste mult timp. În momentul în care ambasadorul României la Bruxelles va primi un mandat în acest sens, îl va primi de la Guvern, prin doamna prim-ministru, şi nu prin ministrul Justiţiei.Doamna premier va poate răspunde la această întrebare, după o analiză şi după ce va avea o poziţionare clară.





Nu voi exprimă astăzi punctul meu de vedere, după care să-l prezint Guvernului, la MAE şi aşa mai departe. Ceea ce am făcut (declarat - n.red.) menţin. Am reluat într-o afirmaţie şi adineaori că decizia, chiar dacă are o componentă politică, trebuie să se fundamenteze pe o realitate juridică. Realitatea juridică trebuie să fie bine cunoscută. Cu voia dumneavoastră, nu voi procede de a spune întâi părerea şi apoi să mă documentez”, a precizat astăzi Toader, în conferinţă susţinută la Bucureşti alături de comisarul european pentru Justiţie, Vera Jourova.





Ministrul Justiţiei a specificat şi că problema numirii unui şef la Parchetul European nu s-a discutat la întâlnirea cu miniştrii de Justiţie din ţările europene: "Nu am discutat niciun cuvânt despre această problema cu miniştrii UE".





Întrebată de jurnalişti cum ar fi privit la nivelul UE faptul că România nu susţine candidatura Codruţei Kovesi şi dacă, personal, consideră că fosta şefă a DNA ar fi potrivită pentru poziţia de şef al Parchetului European, Jourova a spus că procedura este în curs şi nu se antepronunţă. „Nu am discutat-o astăzi (candidatura Laurei Codruţa Kovesi pentru Parchetul European - n.r). Cred că autorităţile române trebuie să-şi pună această întrebare. Eu nu voi comenta asupra acestui lucru. Dna Kovesi este unul dintre cei trei candidaţi propuşi de o comisie de experţi. Procedura este în desfăşurare şi ţine de Parlamentul European şi de statele membre să se ocupe de procedura transparentă... Trebuie să găsim cel mai bun şef pentru Parchetul European. Avem speranţe mari că acest parchet va consolida activitatea de urmărire a infracţiunilor împotriva intereselor UE, a corupţiei, deci va trebui să găsim cea mai potrivită persoană, dar cine va fi aceasta, veţi înţelege, că nu mă voi pronunţa”, a răspuns comisarul european.





Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reacţionat săptămâna aceasta la selectarea pe primul loc a Codruţei Kovesi pentru poziţia de procuror-şef european, spunând că îi va informa pe miniştrii de justiţie din UE despre „abuzurile” comise de osta şefă DNA.







„Cred că membrii Comisiei de selecţie nu cunosc abuzurile comise de către Laura Codruţa Kovesi în detrimentul cetăţenilor, în detrimentul statului de drept. În Franţa sau în Germania, un procuror nu ar putea să comită atâtea abuzuri, pentru că ar fi eliberat din sistemul judiciar. Chiar dacă în zilele de joi şi vineri vom avea un Consiliu informal JAI, la care vor participa majoritatea miniştrilor de justiţie din statele membre ale UE, mâine dimineaţă voi trimite decizia CCR privind demiterea din funcţie, fiecărui ministru de justiţie", a declarat Tudorel Toader pentru stiripesurse.ro, potrivit News.ro Laura Codruţa Kovesi s-a clasat pe primul loc în selecţia pentru postul de procuror-şef european realizată de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, în ordinea preferinţelor, din care legislativul urmează să aleagă şeful Parchetului European.

