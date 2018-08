Toader se vede azi cu şefa interimară a DNA. Ce a declarat înainte de întâlnirea cu aceasta

„La Ministerul Justiţiei se va desfăşura activitatea în mod normal. Sigur, săptămâna trecută, am stabilit o întâlnire cu dna procuror şef interimar. Astăzi, la ora 10 vom avea o întrevedere. (...) Ştiţi că ieri nu am fost la minister. Ştiţi că ieri am primit răspunsul oficial de la DNA. Am citit şi eu comunicatul. Evident, îl voi relua acum. Sigur, vom vedea dacă nu cumva sunt şi alte elemente pe care le putem lua în considerare. Cel mai corect cred că este faptul ca dvs să-i întrebaţi pe dânşii, nu pe mine“,a declarat Tudorel Toader, referitor la situaţia procurorilor delegaţi la DNA.

Procurorul general a dispus încetarea delegării în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru şase procurori care nu aveau vechimea minimă de opt ani, a anunţat luni Parchetul General.

DNA a prezentat luni situaţia delegărilor şi detaşărilor, în replică la solicitarea transmisă de ministrul Justiţiei Tudorel Toader, precizând că „toţi procurorii din cadrul DNA, delegaţi pe funcţii de execuţie şi pe funcţii de conducere îndeplinesc condiţiile legale".