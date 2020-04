Tismăneanu, după ce a fost acuzat de rasism: Aş dori să-mi cer scuze pentru meme-ul rasist, nepotrivit şi jignitor

Într-o postare anterioară el aminteşte atacurile lansate împotriva sa în 2006, când pregătea Raportul care denunţa comunismul, precizând că nu a fost apărat de ”Consiliul lui Csaba Asztalos”, preşedintele Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării, cel care a reacţionat acum, anunţând că se va autosesiza. ”În curând vor fi trei decenii de la mineriadă. Extremismele, delaţiunile, turpitudinea continuă să infesteze spaţiul public”, conchide Vladimir Tismăneanu

”După ce am petrecut ore reflectând, aş dori să-mi cer scuze pentru meme-ul rasist, nepotrivit şi, cel mai important, jignitor, pe care l-am postat ieri. Deşi nu m-am gândit profund la implicaţiile rasiste la acel moment, ar fi trebuit. Imediat ce mi-am dat seama, am şters (în câteva minute). Nu este o scuză că nu trăiesc în România, ar fi trebuit să cerecetez mai atent şi să-mi dau seama că nu a era amuzant, mai ales înainte de a distribui pe un forum public. Nu există nicio scuză. Mă voi descurca mai bine pe viitor, voi învăţa din asta. Ştiu că este posibil ca unii să nu accepte scuzele sau nu vor crede ce spun şi e dreptul lor. Ştiu că nu există cuvinte magice pentru a repara durerea pe care am provocat-o”, a scris Tismăneanu pe Facebook.

El se declară deschis să lucreze cu cei care activează în comunitatea romilor pentru a găsi modalităţi de a combate ura, intoleranţa şi bigotismul. ”Aşa cum am spus, voi învăţa din această greşeală şi sper că reacţia a arătat şi altora că genul ăsta de glume nu sunt amuzante şi sunt dureroase pentru mulţi. În ceea ce mă priveşte, intenţionez să continui să petrec Paştele reflectând. Luni, revin la activităţile mele obişnuite. Mulţumesc celor care au scris pentru a-mi apăra reputaţia, cât şi celor care au fost critici cu bună credinţă”, afimă Vladimir Tismăneanu.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după ce politologul Vladimir Tismăneanu a distribuit pe Facebook o postare cu caracter rasist, a anunţat preşedintele CNCD Asztalos Csaba, care a precizat că va fi solicitată şi poziţia Universităţii Maryland din Statele Unite, unde Tismăneanu este profesor.

Universitatea din Bucureşti s-a delimitat de poziţia exprimată public de profesorul Vladimir Tismăneanu şi a anunţat că va discuta situaţia acestuia, referindu-se la postarea cu caracter rasist de pe contul de Facebook al lui Tismăneanu.

Directorul editorial al Editurii Humanitas, Denisa Comănescu, cea care i-a trimis printr-un mesaj privat, lui Vladimir Tismăneanu imaginea cu mesaj rasist pe care acesta a postat-o pe Facebook şi care a determinat reacţia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, şi-a cerut scuze public şi şi-a exprimat regretul profund că nu a sesizat substratul rasist al imaginii.

Scriitorul şi cercetătorul Andrei Oişteanu afirmă că ”a-l acuza pe Vladimir Tismăneanu de rasism, extremism de dreapta, nazism şi de alte orori, este complet absurd”, referindu-se la reacţiile provocate de o postare cu caracter rasist a lui Tismăneanu.