Sute de radare fixe vor fi montate pe drumurile aglomerate. Ce informaţii vor transmite şi cât costă investiţia

De luna aceasta, şoferii agresivi vor putea fi amendaţi. Codul Rutier va fi modificat printr-o decizie a Guvernului, a declarat ministrul de Interne pentru Digi24.

Camerele costă 12 milioane de euro şi fac parte din strategia de reducere a accidentelor de circulaţie cu 25% până în 2025.

Lucian Bode: "Până la finalul lunii ianuarie ne propunem să adoptăm OUG, avem de altfel şi reglementarea în abilitarea guvernului de a emite ordonanţă pe această componentă.





Conducerea agresivă, cu tot ce înseamnă regimul de sancţiuni, vom veni cu un proiect în acest an. Îl avem deja bugetat, de instalare a 600 de camere de monitorizare pe trei artere importante din România. Mă refer la DN1 - Valea Prahovei, DN 7 - Valea Oltului şi A2 – Bucureşti-Constanţa. 400 din cele 600 de camere sunt moderne, au posibilitatea să citească numărul de înmatriculare şi să transmită automat în dispecerat dacă nu are certificat, dacă are ITP".