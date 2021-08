Situaţia politică din Polonia a enervat SUA. Pentagonul ar putea muta în România o parte din trupele americane

Concret, Pentagonul are un număr important de militari care sunt staţionaţi în prezent în Polonia, în mai multe baze militare. Este vorba de militari din unităţi de blindate, logistică, aviaţie sau cavalarie, arată fas.org, portalul organizaţiei Federation of American Scientists . În plus, Pentagonul mai are în Polonia o unitate a US Air Force MQ-9 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Squadron dotată cu drone MQ-9 Reaper şi, foarte important, o formaţiune de operaţii speciale concepută să susţină operaţiunile aeriene, terestre şi maritime. În total vorbim de cel puţin 5.500 de militari, care, cel puţin în parte, s-ar putea muta în România. Astfel, militarii americani ar putea fi relocaţi chiar în baza de la Kogălniceanu, unde Armata Română face investiţii serioase, de aproximativ 2 miliarde de euro, pentru extindere şi modernizare.