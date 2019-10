Roxana Wring, acuzată de poliţie politică, şi-a dat demisia din USR. Reacţia partidului şi anunţul CNSAS

De asemenea, anunţă că demisionează din USR. USR a anunţat miercuri seară că Roxana Wring nu mai este de astăzi membru USR, spunând că are criterii clare la admiterea membrilor şi nu acceptă foşti colaboratori ai Securităţii. Excluderea din partid atrage şi pierderea calităţii de consilier general,







Anunţul CNSAS





”Colegiul a aprobat Nota de Constatare şi a dispus introducerea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a acţiunii în constatare pentru stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii, pentru următoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. g (primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali) – 1 persoană”, a anunţat CNSAS într-un comunicat.





Explicaţiile Roxanei Wring





Roxana Wring spune că a aflat neoficial despre demersul CNSAS şi că ea era cea urmîrită de Securitate, lucru de care şi-a dat seama văzîndu-şi dosarul de urmărire de la CNSAS.





”CNSAS a cerut instanţei să constate că aş fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un şoc. Nu am fost informată despre acest lucru. Nu am fost invitată vreodată să dau vreo explicaţie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta şi pur şi simplu nu îmi dau seama care este motivaţia acestei decizii”, scrie Wring pe Facebook.





Ea vorbeşte despre faptul că s-a angajat la ONT la 22 de ani, despre plecarea sa din România, la vârsta de 25 de ani, începând cu modul în care a plecat, şi despre reîntoarcere şi activităţile desăşurate şi spuen că ea a fost cea urmărită de Securitate.





”Am plecat din România în 1980, la vârsta de 25 de ani. Imediat după terminarea facultăţii, la vârsta de 22 de ani, m-am angajat la ONT. Am lucrat acolo doi ani, între septembrie 1977 şi noiembrie 1979. Am întocmit raportări şi procese verbale pe care, la vârsta respectivă, le-am considerat a fi parte din birocraţia stufoasă şi inutilă a serviciului. Nu am semnat niciodată nimic în faţa unui ofiţer al Securităţii, despre care să ştiu că ocupă o astfel de funcţie. Bănuiam că directorul ONT are legături cu Securitatea, dar niciodată nu am avut o certitudine în acest sens. În 1979 m-am căsătorit cu un cetăţean britanic şi am solicitat acordul pentru a mă stabili împreună cu el în străinătate. După solicitări repetate, după ce mi s-a interzis să mai ghidez grupuri de turişti, după ce am fost nevoită să demisionez de la ONT, după o respingere nemotivată din partea statului şi după un an de nopţi nedormite, am primit acceptul de a părăsi România. Probabil că nu aş fi primit acest accept dacă nu traversam epoca în care Nicolae Ceauşescu încerca să mai păstreze aparenţele în faţa cancelariilor occidentale„ povesteşte Wring.





”Certitudinea că Securitatea era pe urmele mele am avut-o acum câteva luni când mi-am văzut dosarul de urmărire la CNSAS. Dosar serios, în două volume. Însă am fost surprinsă să văd că am şi dosar de reţea. Tind să cred acum, după tot ce am trăit şi am văzut, că era o practică a Securităţii de a-şi da girul şi de a-i ”încadra” birocratic pe toţi cei care lucrau în ONT, probabil în special cei care lucrau cu turişti străini. Dosarul l-am cerut în vara acestui an, tocmai pentru că apăruseră acuzaţii pe care le consideram aberante şi pe care am vrut să le demontez. Nu am avut timp să consult dosarele în detaliu. Doar am văzut că am dosar de urmărire şi dosar de reţea. Le-am cerut pe ambele în format electronic. Nu le-am primit nici până în ziua de astăzi. Am aflat că am şanse să le primesc spre finalul anului sau începutul celui viitor. Deci după ce începe procesul în instanţă”, scrie Roxana Wring.





Ea spune că a revenit în ţară în 2009 pentru a ajuta, că şi-a dedicat activitatea patrimoniului bucureştean şi urbanismului, s-a numărat printre fondatorii USR şi a intrat în Consiliul General cu dorinţa de a schimba lucrurile din interior. Şi de a le schimba în bine.





”Mi-am atras multe antipatii din partea politicienilor care au văzut că în CGMB nu mai funcţionează ”cooperativa” care era până în 2016. Mi-am atras antipatii şi din partea rechinilor imobiliari care au văzut că nu votez PUZ-urile nesimţite. Am venit cu idei şi proiecte pentru Bucureşti pentru că eu cred în potenţialul acestui oraş. Nu aş fi făcut nimic din toate acestea dacă nu aş fi avut conştiinţa curată. În anul al treilea de facultate mi s-a propus să intru în PCR. Eram o studentă cu rezultate bune şi mi s-a sugerat că, dacă vreau o carieră academică, ar fi bine să depun o cerere de intrare în partid. Am refuzat. Am fost urmărită de Securitate încă înainte să lucrez la ONT. La terminarea facultăţii am dat concurs sa lucrez ca ghid pentru că era singura şansă de a fi în contact cu lumea occidentală. Era pentru mine o gură de oxigen, o fereastră spre normalitatea la care nu puteam spera măcar în România. Am fost urmărită de Securitate şi când lucram la ONT şi mai ales după ce am plecat din România”, mai susţine Roxana Wring.





Ea îşi anunţă decizia de a demisiona din USR.





”Am decis să demisionez din USR. Dacă această manevră a fost gândită în scop electoral, demisia este singura modalitate prin care o pot dejuca. Nu vreau ca votul din CNSAS să afecteze imaginea partidului şi a colegilor mei. Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. Voi reveni în partid după o decizie definitivă şi irevocabilă a Justiţiei, prin care să se arate că nu am făcut poliţie politică. Îmi pare rău dacă am dezamăgit pe cineva. Nu aş fi intrat în politică – şi cu atât mai puţin în USR – dacă aş fi avut vreo clipă conştiinţa apăsată de faptele mele de dinaintea plecării din România. Nu am ştiut şi nici nu am bănuit măcar că am dosar de reţea. Ştiam că am fost urmărită. De-asta nici nu am vrut să-mi cer dosarul până în acest an. Mi-a făcut pur şi simplu rău fizic să văd cine erau cei care dădeau informaţii despre mine la Securitate. Aş fi preferat să nu fi aflat asta. Şi, uite-aşa, Securitatea mai loveşte o dată. Perfid şi dureros, aşa cum a făcut-o mereu”, conchide Roxana Wring.





Anunţul USR privind excluderea Roxanei Wring





Roxana Wring nu mai este de astăzi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor şi nu acceptă foşti colaboratori ai Securităţii.





La înscrierea în partid şi candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declaraţie pe proprie răspundere în care a susţinut că nu a colaborat cu Securitatea sub nicio formă.





Rezultatele verificării CNSAS nu au fost până în prezent comunicate conducerii USR. Astăzi, preşedintele Dan Barna i-a cerut demisia Roxanei Wring iar ea şi-a depus-o, astfel încât să nu afecteze imaginea partidului sau a colegilor.





Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. În partid, Roxana Wring şi-a dat demisia în urmă cu aproximativ o lună de zile de la conducerea USR Bucureşti şi din Biroul Municipal.