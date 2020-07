Românii care merg în Italia vor intra în carantină 14 zile

”Tocmai am semnat un nou ordin care prevede carantină cetăţenilor care au stat în România şi Bulgaria în ultimele 14 zile. Această măsură este deja în vigoare pentru toate ţările extra UE şi extra Schengen. Virusul nu este învins şi continuă să circule. Din acest motiv încă avem nevoie de precauţie şi atenţie“, anunţă Roberto Speranza.

Autorităţile italiene au luat această măsură în contextul creşterii semnificative a cazurilor noi de infectare cu COVID-19 în România. Până astăzi, 24 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19)., după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistraţi 1.119 noi pacienţi. De asemenea, s-au înregistrat 24 de decese.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.