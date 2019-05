Rezultate alegeri europarlamentare 2019. Date noi de la BEC după numărarea voturilor

Astăzi sunt aşteptate de la Biroul Electoral Central rezultate alegeri europarlamentare 2019 şi la referenedumul pentru justiţie.

BEC a anunţat primele date parţiale centralizate până la ora 10:23. Situaţia arată astfel:

PNL - 26,23%

PSD - 23,68%

USR PLUS - 20,51%

PRO România - 7,01%

UDMR - 6,1%

PMP - 5,6%

ALDE - 4,24%

Au fost prezentate şi date parţiale de la referendumul pentru justiţie: La întrebarea numărul 1: DA - 1.625.321 de voturi NU - 277.976 de voturi Nule - 101.605 La întrebarea numărul 2: DA - 1.619.681 de voturi NU - 271.104 de voturi NULE - 102.072 Iată şi o statistică pe judeţe, după ce au fost numărate peste 95% din voturi: Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Iaşi USR PLUS – 26,80% PNL – 25,58% PSD – 20,52% Pro România – 6,55% PMP – 5,90% Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Botoşani PNL – 26,90% PSD – 33,01% USR PLUS – 11,21% Pro România – 8,54% PMP – 3,52% Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Suceava PNL – 33,78% PSD – 25,92% USR PLUS – 14,35% Pro România – 6,48% PMP – 6,68% Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Maramureş PNL – 28,08% PSD – 20,94% USR PLUS – 21,19% Pro România – 5,76% PMP – 9,76% UDMR – 5,27% Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Bistriţa Năsăud PNL – 38,28% PSD – 23,69% USR PLUS – 15,02% Pro România – 3,80% PMP – 5,07% UDMR – 3,92% Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Satu Mare UDMR – 32,93% PNL – 23,60% PSD – 14,37% USR PLUS – 12,49% Pro România – 5,60% PMP – 3% Rezultate alegeri europarlamentare 2019 Bihor PNL – 34,50% UDMR – 19,34% PSD – 17,76% USR PLUS – 12,86% Pro România – 4,42% PMP - 2,26%

După numărarea a 96,7% din voturi, PNL se afla pe primul loc, cu 26,80%. Pe următorul loc se află PSD (23,39%), iar Alianţa USR PLUS este pe 3 (21,39). Ar mai trece pragul electoral PRO România (6,61%), PMP (5,66%) şi UDMR (5,45%). ALDE are 4,24%.

În diaspora, după numărarea a 244.630 de voturi, adică 66,16% din totalul celor exprimate, USR PLUS a luat 42,1%, PNL - 31,6%, PMP - 9,3%, independentul George Simion - 3,3% şi PSD - 2,9%.

În ceea ce priveşte diaspora mai trebuie precizat şi faptul că mii de români au stat la cozi cu orele, iar unii nu au putut vota, pentru că secţiile au fost închise.

Rezultate finale alegerile europarlamentare 2019. Ce au arătat exit-poll-urile aseară

Singurul exit-poll a fost făcut de CURS împreună cu Avangarde. Aseară, PNL şi PSD erau la egalitate, cu câte 25,7%. Pe locul trei se situat USR PLUS, cu 23,9%. Pro România era cotat cu 5,7%, UDMR cu 5,4%, PMP cu 5,2% şi ALDE cu 4,7%.

Reprezentanţii celor două institute de sondare a opiniei publice care au realizat exit-poll-ul au precizat aseară că nu au fost luate în calcul şi voturile din diaspora, iar rezultatele, la numărarea buletinelor, s-ar putea schimba. Eşantionul pentru Exit-Poll este format din 400 de sectii de votare. Acesta este stratificat, pe mediile urban si rural si pe regiuni istorice. Au fost utilizaţi 450 de operatori de interviu, operatori de introdus date şi experţi în coordonarea cercetării şi analiza datelor, din partea celor 2 institute, Centrul de Sociologie Urbana şi Regională - CURS şi Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE.

Numărul de persoane intervievate este de peste 20.000. Ponderea refuzurilor de a răspunde la chestionar este de circa 18%. Având în vedere ponderea refuzurilor şi alte dificultăţi întâmpinate în secţiile de votare, independente de institutele de sondare, marja teoretică de eroare prevăzută pentru ancheta realizată în eşantionul de secţii de votare din România este de +/-2%, la un nivel de încredere de 95%.

Rezultate finale alegeri europarlamentare 2019. Declaraţiile liderilor politici

Ludovic Orban, PNL: „Victoria României cinstite! Începând de astăzi niciun lider politic nu mai are dreptul să vorbească despre amnistie sau graţiere. Le mulţumesc cetăţenilor români care au venit la vot. Sunt convins că după umărarea voturilor, PNL va fi pe primul loc la alegerile europarlamentare. Avem o majoritate în sprijinul unei guvernării legitime. Îi felicit pe cei din USR pentru că s-au implicat în victoria la referendum”.

Dacian Cioloş, Alianţa USR PLUS: „Votul de azi arată că România renaşte. Vrem să mulţumim celor peste 9 milioane de români care au ieşit la vot. A fost o mobilizare de excepţie, inclusiv a comunităţii maghiare. (...) Rămânem mobilizaţi cu toţii până la numărătoarea finală a voturilor. deocamdată avem estimări. Îi rugăm pe cei din secţii să rămână acolo până la finalziarea numărării voturilor şi semnării proceselor verbale”. Dan Barna, Alianţa USR PLUS: „Cerem demisia Guvernului Dăncilă pentru mizeria pe care a făut-o românilor din diaspora. Alianţa USR-PLUS promite că nu vor mai fi niciodată gazaţi. Votul electronic şi votul prin corespondenţă vor fi priorităţi ale alianţei USR-PLUS”.

Liviu Dragnea, PSD: „Nu sunt rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize rapid. Am înţeles că un coleg a făcut o propunere: eu, în viaţă, mi-am asumat şi ce am făcut, şi ce nu am făcut. La fel o să fac şi acum. Eu nu-mi asum astfel de lucruri pe Facebook, nici ascuns printr-o ţară apropiată, ci într-o discuţie în CEx. (...) PSD trebuie să-şi desemneze un potenţial candidat. ALDE îl susţine pe Tăriceanu. Nu hotărăsc eu cine candidează, hotărăşte CEX. Cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea şi Tăriceanu”.

Victor Ponta, Pro România: „Mergem mai departe, Dragnea ca de obicei nu a înţeles mesjaul, trăieşte în lumea lui cu nişte oameni care s-au rupt de România. Trebuie să refacem în zona de centru - stânga o politică modernă care să înţeleagă cei 9 - 10 milioane de oameni care au venit la vot şi direcţia în care merge România. (...) E clar că toată societatea românească vrea o schimbare. Noi suntem cei care am înţeles mai repede că domnul Dragnea ducea România într-o prăpastie. Vreau să vă reamintesc că PSD, în 2014, tot Corina Creţu pe primul loc, cu mine, am luat 37% din voturi şi PNL 14%. Acum iată că s-au schimbat lucrurile acestea. Faptul că Dragnea nu le-a înţeles şi clica lui de indivizi este doar un mesaj foarte clar pentru tot electoratul de centru şi de centru-stânga din România”.

Kelemen Hunor, UDMR: „Acest rezultat afişat după exit-poll, 5,4% înseamnă că vom avea în următorii 5 ani o voce puternică în PE. Numărul de voturi dacă aceste estimări după numărarea tuturor voturilor vor fi confirmate, înseamnă că avem 440 - 450.000 de voturi ceea ce nu am avut niciodată la europarlamentare. Mulţumesc susţinătorilor noştri, primarilor, consilierilor şi echipei din sediu, care sunt permanent în campanie cu arma la picior. Trebuie să aşteptăm numărătoarea voturilor, considerăm că vom avea o reprezentare puternică. (...) Trebuie să construim drumul pe care noi am pornit, inclusiv Minority SafePack şi pachetul pentru apărarea minorităţilor etnice din UE este un deziderat pentru noi. Trebuie să fim acolo unde se iau decizii când UE se va reforma, şi se va reforma”.

