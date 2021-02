Reacţia dispecerei de la Ambulanţa Cluj acuzate că a tratat cu dispreţ părinţii unui copil: Îmi asum o parte din vină, dar am respectat procedura!

„Am respectat procedurile de la A la Z. Conform documentelor, apelul a venit la 15,33, iar la 15,50 a fost anunţată singura ambulanţă alocată pentru zona respectivă. Şi când am spus că fetiţa era, practic, opărită am avut dreptate. La Spitalul Huedin i s-a pus diagnosticul «eritem vulvar» după ce în fişa de caz s-a scris că micuţa s-a prezentat la camera de gardă cu «usturime în zona genitală, copilul plânge». Când l-am întrebat pe tată de ce nu a apelat la medicul de familie sau la altfel de asistenţă medicală nu la Ambulanţă mi-a spus simplu că nu are cu ce maşină să se deplaseze. Oricum copilul a fost externat foarte rapid. Îmi asum o parte din vină, probabil tonalitatea vocii nu mă ajută, dar copilulul nu era într-o urgenţă medicală”, a declarat operatoarea 112 de la Ambulanţa Cluj care a mai precizat că totul s-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut, în plin vârf al pandemiei, când prelua un apel şi avea alte 10-15 în aşteptare.

Reamintim că, în cursul zilei de joi, directorul Ambulanţei Cluj, Horia Simu, a confirmat pentru „Adevărul" că dispecerul a demisionat: „E adevărat, din motive pesonale a demisionat. Anchetele nu mai au obiect." Mangerul instituţiei a susţinut că angajata mai avea câţiva ani până la pensie. Dispecerul era cercetat în două anchete: una internă, demarată la nivelul Ambulanţei Cluj, şi alta - în cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). Şefii ambelor instituţii, Horia Simu respectiv Raed Arafat au susţinut că angajata a greşit.

Simu a precizat că problema dispecerei a fost una de comunicare, şi nu un refuz de a trimite Ambulanţa. „Maşina a fost trimisă după primul apel”, a spus directorul. Pe înregistrarea convorbirilor se aude clar că la primul apel dispecera le-a închis telefonul în nas părinţilor, iar la al doilea le-a spus explicit că nu va trimite ambulanţa. Horia Simu susţine că, practic, dispecerul a trimis Ambulanţa, dar nu a informat părinţii, lăsându-i să-şi facă griji.

De cealaltă parte, tatăl fetiţei, Iosif Zigor susţine: „Nu cred această variantă. Cel mai probabil, Ambulanţa a plecat între al doilea şi al treilea apel. Dacă pleca la primul apel, adică la 15.30, ar fi ajuns mai repede. Ambulanţa a ajuns la 16 şi ceva, cu câteva minute după ultimul meu apel”.

Zagor a mai spus că se va consulta cu soţia pentru a vedea dacă va depune reclamaţie după demisia dispecerului.

„Este inacceptabil, am zis acest lucru şi nu o zic numai pentru că vorbim la o emisiune, deci modul de adresare, modul de a vorbi cu oameni care solicită ajutor, nu poate să fie în acest hal, să zic aşa. Chiar dacă tu, ca personal medical, nu consideri că e o urgenţă reală, pentru părinţii respectivi, faptul că văd că copilul lor are sânge în urină sau urinează roşu şi e cu sângerare, este ceva care îi sperie. Probabil este o infecţie urinară, asta este cel mai probabil. Dar, totuşi, pentru aceşti părinţi este un semn care atrage atenţia şi părinţii vor un răspuns, o soluţie”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.