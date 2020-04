Războiul pe pădurile României se mută la Bruxelles. ONG-urile depun o plângere, iar ministrul Mediului discută despre închiderea procedurii de infringement

Ministrul Mediului Costel Alexe a avut, recent, o videoconferinţă cu comisarul european pentru Mediu, Oceane şi Pescuit, Virginijus Sinkevicius, pe tema închiderii procedurii de infringement pentru tărieri ilegale de păduri. Costel Alexe i-a transmis comisarului că sunt luate toate măsurile necesare pentru combaterea tăierilor ilegale şi că Garda Forestieră verifică transporturile de lemn.

„Sunt optimist că vom reuşi să respectăm toate termenele. Înregistrăm progrese importante faţă de ultima întâlnire pe care am avut-o la jumătatea lunii februarie, la Bruxelles”, i-a transmis ministrul comisarului european.

Ministrul Mediului a dat asigurări că Garda Forestieră participă activ la filtrele de verificare a transporturilor de pe drumurile publice.„Gărzile Forestiere se află în prima linie de apărare, alături de Poliţie şi Armată. Imediat după instaurarea stării de urgenţă, am introdus, prin Ordonanţă Militară, o prevedere care permite inspectorilor forestieri să participe la filtrele de verificare pe drumurile publice, alături de poliţişti şi soldaţi”, i-a mai spus Alexe comisarului.

Urmărire prin GPS şi satelit

Costel Alexe a explicat pentru „Adevărul” ce demersuri mai face Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri. „Am reuşit să avansăm foarte mult cu dezvoltarea sistemului informatic de urmărire a trasabilităţii lemnului - SUMAL, cu toate funcţiile noi pe care le-am mai discutat: monitorizare prin GPS în timp real, imagini satelitare, iar săptămâna trecută am deblocat o parte dintre funcţiile portalului web Inspectorul Pădurii, care fuseseră blocate, în mod inexplicabil, de fosta guvernare. Chiar dacă lucrăm la noua versiune, cu mult mai multe funcţii, pe lângă cele amintite mai devreme aflându-se şi încărcarea de fotografii cu transportul la momentul emiterii avizului şi multe altele, am considerat că, până la sfârşitul lunii iunie, când vom implementa noul portal, cel vechi trebuie să funcţioneze la capacitate maximă. Totodată am depus, în Parlament, o propunere de modificare a Codului Silvic, în sensul înăspririi sancţiunilor pentru furturile din pădure şi am promovat un ordin de ministru prin care firmele care participă în vreun fel la exploatări ilegale rămân, automat, fără certificat de exploatare”, a precizat Costel Alexe.

Ce spun ONG-urile

Recent, trei organizaţii non-guvernamentale pentru mediu din România au trimis o plângere la Comisia Europeană în care au reclamat tăierile ilegale masive din zonele protejate. Concret, este vorba de organizaţiile pentru protecţia mediului Agent Green, ClientEarth şi EuroNatur care au depus o plângere împotriva Ministerului Mediului şi critică lipsa de acţiune privind exploatarea forestieră intensivă a pădurilor naturale din zonele protejate, inclusiv în păduri virgine, ceea ce a condus în timp la pierderea ireversibilă de habitate şi specii. „România adăposteşte două treimi din pădurile primare şi seculare ale Europei din zona de climă temperată. Aceste preţioase ecosisteme, protejate de legislaţia europeană ca arii protejate de tip situri Natura 2000, sunt distruse sistematic şi in mod planificat prin operaţiuni de exploatare pe scară largă aprobate chiar de Ministerul Mediului”, a precizat Agent Green într-un comunicat.

Plângerea celor trei ONG-uri vine în contextul în care, începând din luna februarie, Comisia Europeană a demarat o procedură de infringement împotriva României din cauza tăierilor ilegale de pădure.

Campania fake-news