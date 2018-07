Protest în Bucureşti faţă de Codul Administrativ: „În acest fel limba maghiară devine oficială”

Protestatarii urmează să depună coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul, iar apoi se vor deplasa spre Palatul Cotroceni.





Oamenii îi cer preşedintelui să nu promulge Codul Administrativ, votat de Parlament la începutul lunii iulie. Printre prevederile proiectului legislativ se numără eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale în prefecturi, primării, consilii judeţene şi locale, dar şi cum vor fi montate plăcuţele bilingve.





Acţiunea este organizată de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) şi Asociatia Calea Neamului.







"Protestul este generat de includerea, de catre iredentisti, pe fondul inculturii si incapacitatii politicienior nostri, prea preocupati de lupta pentru ciolan si de sfasierea reciproca, in chiar anul aniversarii Centenarului Marii Uniri, a unei prevederi in Proiectul de lege al Noului Cod Administrativ, care oficializaza limba maghiara in administratia a aproape jumatate din localitatile Tarii. Este un act care sfideaza, intr-un mod inadmisibil si fara precedent, Constitutia Romaniei! Scopul contestatarilor este de a-i atrage atentia presedintelui sas al Romaniei, in traditia lui Stephan Ludwig Roth, ca aici este Romania, stat national unitar, pentru infaptuirea caruia s-au sacrificat milioane de romani si ca promulgarea unei astfel de prevederi legislative echivaleaza cu o sinucidere politica imediata si fara drept de apel", se arată în mesajul prin care a fost anunţat mitingul.