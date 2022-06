Primarul din Popeşti-Leordeni, trimis în judecată. Procurorii îl acuză ca ar fi plătit facturile telefonice ale unui apropiat din banii primăriei. Reacţia edilului

Într-un răspuns la o solicitare a ziarului "Adevărul", procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu menţionează că edilul a fost trimis în judecată pe 10 mai 2022 pentru abuz în serviciu, fiind vorba de 86 de acte materiale.



Sursa citată mai informează că prejudiciul este de 17.902,14 lei. Dosarul lui Petre Iacob a fost disjuns dintr-o cauză în care este cercetat chiar cel căruia primăria i-ar fi plătit facturile, au declarat surse judiciare pentru "Adevărul". Petrică Stoian, fost consilier judeţean în cadrul CJ Ilfov, a fost trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că ar fi intervenit la primarul oraşului Popeşti-Leordeni pentru a emite autorizaţii de construire pentru mai mulţi dezvoltatori imobiliari.

Mai exact, primarul oraşului Popeşti-Leordeni, în intervalul 2012-2020, ar fi dispus „plata, din Bugetul public local al Primăriei Oraşului Popeşti-Leordeni a 86 de facturi fiscale emise de Vodafone România SA şi Orange SA pentru abonamentul de comunicaţii electronice”, „folosit de inculpatul Stoian Petrică, fără ca acesta să fie angajat al Primăriei Oraşului Popeşti-Leordeni sau consilier local", se arată în documentul parchetului.





Ce spune edilul

Contactat de "Adevărul", Petre Iacob susţine că este nevinovat şi că va contesta trimiterea în judecată.

„Am dat o cartelă telefonică unui fost consilier local (...) diferenţele de cost vizavi de abonament au fost plătite lunar. Nu am avut nicio intenţie să prejudiciez bugetul local cu circa 100 de ron pe lună (...) şi am dovedit că acest consilier şi-a făcut treaba (...) Eu, la cabinetul primarului, aveam două abonamente dintr-un pachet de circa 180 de cartele, pe care şi dacă le foloseam şi dacă nu le foloseam, ca să ne înţelegem, abonamentele se plăteau. (...) Vom vedea dacă sunt sau nu vinovat. Dacă sunt, voi răspunde în faţa legii (...) Până să ajungă să fac eu plata, eu nu dispun plata, eu aprob plata, trece prin mai multe filtre, se dă viză de control preventiv, de legalitate, eu sunt al patrulea care aprob, am toată documentaţia în spate, din păcate răspund numai eu”, a declarat Petre Iacob pentru „Adevărul”.

Primarul a precizat că Stoian Petrică nu era angajat al primăriei, însă „facea voluntariat în sprijinul cetăţenilor", menţionând că astfel de practici se întâlnesc şi la alte primării din ţară.

„Primarul nu poate, în totalitate, să rezolve toate problemele cetăţenilor cu care se confruntă, localitatea Popeşti Leordeni a avut o creştere demografică, cea mai mare din Europa (...) la ora actuală suntem peste 150 de mii, ne-am confruntat cu probleme foarte mari, inundaţii, câini în zona nouă unde se construieşte masiv, cu gropile de gunoi. (..) El face politică şi este cunoscut. În localitate este un cetăţean pe care îl cunoaşte toată lumea şi am considerat că, să vină în sprijinul meu şi al cetăţenilor, i-am dat acest abonament telefonic”, a declarat edilul.

Întrebat dacă ia în calcul să se retragă din funcţie, primarul a răspuns: „Cum să mă retrag, eu nu sunt funcţionar public, eu sunt ales, până nu se va hotărâ ce va decide instanţa, dacă se va ajunge pe fond vreodată, eu continui, eu am proiecte”.

Dosarul va fi judecat de Judecătoria Cornetu.