Mirela Vaida, atacată din nou de aceeaşi femeie dezbrăcată: A zis că vrea să îmi ia gâtul... Poate că îi iese VIDEO

„Astăzi, în jurul orei 17.00, prin apel 112, o persoană din cadrul unui studio de televiziune a sesizat faptul că o femeie, complet dezbrăcată, a spart geamurile unui platou de filmare”, potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei 4, care au imobilizat-o şi transportat-o la Poliţie. Femeia urmează sa fie transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Cercetările sunt continuate de Secţia 4 Poliţie.

„Această femeie a făcut fix ca prima oară. S-a dezbrăcat după rulotă şi a aruncat spre mine, către noi. A zis că vrea să îmi ia gâtul.. Poate că îi iese?! Eu sau ea? Sub ameninţare şi teroare nu pot.. Nu plec. Viaţa mea nu e mai valoroasă. Să mor şi eu! Dacă asta vă doriţi, asta se va întâmpla! Ea vine după acelaşi scenariu, noi stăm şi ne uităm cum îşi face filmul… Ideea este următoarea. Avem imaginile, pentru că prietenii de la spălătorie au văzut-o şi ne-au alertat. A început să dea cu pietre..Eram în platou şi am auzit bubuituri. Ori e pusă de cineva, ori dacă ea are un plan bine pus la punct, nu se linişteşte. Să îmi fie frică să mai ies din casă… O nebună te ameninţă cu moartea!” a declarat Mirela Vaida.



Poliţia Capitalei precizează că persoana este aceiaşi care în data de 19 martie, a pătruns în sediul aceluiaşi post de televiziune şi a aruncat cu un obiect dur spre prezentatoarea emisiunii, care se afla în transmisie directă.

În urma cercetarilor efectuate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a formulat propunere de internare nevoluntară a persoanei în cauză, dosarul fiind în prezent la Judecătoria Sectorului 1.