Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a numit acest fenomen al ştirilor false „infodemie” (infodemic, în eng.), pornind de la cuvântul epidemie. În acest context, săptămâna trecută, internaţii români au avut parte de două postări infodemice, ambele rostogolite de mii de creduli pe Facebook.

OMS a definit infodemia drept „o supra-abundenţă de informaţii – unele corecte, altele nu – care îngreunează accesul oamenilor la surse de încredere atunci când au mai multă nevoie de ele”, iar toate aceste naraţiuni false sau parţial adevărate sunt însoţite şi de o componentă emoţională destul de puternică.

În astfel de situaţii de criză, sentimentul de panică deseori creşte proporţional cu atitudinea de neîncredere manifestată faţă de autorităţile guvernamentale. Dar aici intră în joc şi „falşii profeţi”, diferiţi de cei din Biblie. Aceştia ştiu să profite de instrumentele puse la dispoziţie de social-media pentru a înăbuşi mesajele transmise de autorităţi şi presa mainstream într-un flux continuu de conspiraţii „informaţii alternative”. Miza e de a spori gradul de neîncredere în autorităţi şi presa tradiţională, în favoarea unor informaţii şi metode ale „vracilor” digitali. De aici vin şi diversele „remedii” miraculoase de tratare a COVID-19 sau „informaţii alternative” despre căile de răspândire a virusului SARS-CoV-2, nemaivorbind de ultimele absurdităţi publicate de o serie de site-uri şi pagini cu administratori anonimi.

Vaccinul împotriva infodemiei rămâne gândirea critică şi verificarea sistematică a surselor de presă credibile sau a celor oficiale (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Ministerul Sănătăţii, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă).

În cele din urmă, OMS a creat şi o secţiune specială pentru a demonta 10 mituri legate de prevenirea şi tratarea infecţiei de coronavirus (varianta în limba română este disponibilă AICI). Dar cât de eficientă e această listă de mituri în faţa unui aparat dezinformator care se autoalimentează cu zvonuri şi conspiraţii?

Rămâne de văzut.

În căutarea unor răspunsuri din filmele de la Hollywood (SPOILER ALERT!)

Odată cu recomandarea autorităţilor de a limita „la maximum orice contact direct cu alte persoane”, mulţi prieteni de pe Facebook mi-au cerut să le recomand câteva filme sau documentare pe care să le urmărească cât timp stau pe acasă. Probabil că filmele artistice pot contextualiza mai bine actuala situaţie de criză.

Aşa mi-am amintit de filmul „Contagion: Pericol nevăzut” lansat în 2011 şi regizat de Steven Soderbergh. Acesta se inspirase din răspândirea virusului SARS în 2003 şi a gripei porcine în 2009, iar filmul său era destul de popular după lansare, fiind apreciat şi de o bună parte a comunităţii ştiinţifice. Intriga e centrată în jurul răspândirii globale a unui virus fictiv (MEV-1), extrem de contagios şi mortal, afectând toate categoriile de populaţie. Similar cu pandemia cu care ne confruntăm noi astăzi.

Secvenţă din filmul „Contagion” unde conspiraţionistul Krumwiede (Jude Law) împarte flaiere de promovare a falsului medicament

Pe lângă asta, „Contagion”, devine şi mai relevant în condiţiile în care pune accent pe faptul că fenomenul distribuirii de fake news-uri şi dezinformări pe internet sunt cel puţin tot atât de contagioase ca virusul în sine.

Există acolo un personaj al „teoreticianului conspiraţionist” pe nume Alan Krumwiede (Jude Law), care nu face altceva decât să răspândească zvonuri şi teorii ale conspiraţiei, postând pe blogul său diverse filmuleţe – ideal-tipul jurnalistului freelancer ahtiat după faimă şi bani. Dacă vreţi, e vorba de un soi de Alexandru Cumpănaşu, dar cu mai multă inteligenţă şi mai mulţi fani.

În cele din urmă, Krumwiede se dovedeşte a fi un escroc interesat mai mult să promoveze cu orice preţ un produs farmaceutic homeopat – „forsiţia”, ca unic antidot la virus. Motivul e că de pe urma vânzării de forsiţia, Krumwiede trebuia să se îmbogăţească rapid.

Mai mult, acesta se filmează simulând simptomele îmbolnăvirii cu virusul respectiv, după care demonstrează că s-ar fi vindecat într-un chip miraculos în urma administrării de forsiţia. Evident că în următoarele zile, fanii său de pe internet iau cu asalt farmaciile în căutarea remediului „miraculos”, fără a bănui că totul fusese o farsă. Tot el, îşi îndeamnă fanii să refuze noul vaccin dezvoltat de specialiştii de la CDC (Centrul pentru Prevenţia şi Controlul Bolilor din SUA). Acolo vedem cum se materializează treptat cel mai sumbru scenariu al pandemiei: scăparea de sub control a societăţii care alungă din disperare orice noţiune referitoare la comunitate.

Probabil că cea mai cutremurătoare scenă a filmului e aceea în care Krumwiede, după ce îşi înscenase „vindecarea”, se plimbă echipat în costum de protecţie printr-un cartier devastat de efectele virusului, împărţind pliante pentru promovarea falsului medicament, în timp ce oamenii zac morţi sau agonizează pe stradă.

„Filmul „Contagion” ne reaminteşte cât de periculos este instrumentarul digital aflat în mâinile conspiraţioniştilor şi şarlatanilor. Acesta permite falşilor experţi şi lideri de opinie să disemineze dezinformările într-un mod asemănător cu răspândirea unei pandemii.

Deja nu e o noutate că în astfel de perioade de criză apar tot felul de indivizi care promovează diferite explicaţii şi metode de „vraci”, aceştia mizând pe incertitudinea, panica, frica şi neîncrederea oamenilor în acţiunile guvernului.

Ori, acum acest element devine şi mai important din cauza vitezei de rostogolire a dezinformării digitale – mult mai mare şi cu o arie mai extinsă comparativ cu viteza de răspândire a pandemiei COVID-19. Direcţii surprinse în detaliu şi de regizorul Soderbergh.

Filmul „Contagion” ne reaminteşte cât de periculos este instrumentarul digital aflat în mâinile conspiraţioniştilor şi şarlatanilor. Acesta permite falşilor experţi şi lideri de opinie să disemineze dezinformările într-un mod asemănător cu răspândirea unei pandemii.

De altfel, „Contagion” a revenit în fruntea clasamentului de vizionări din luna ianuarie 2020, aşa că recomand să-l urmăriţi.

Putin nu crede în lacrimi, dar plânge pentru România

Prima postare analizată nu are, la prima vedere, nicio legătură cu pandemia. Aceasta fusese distribuită pe la sfârşitul lunii februarie, când încă mai speram că România va evita criza coronavirusului.

Captură după utilizatorul Lidia Grigorescu responsabilă de răspândirea dezinformării. Sursa: Facebook

Postarea fusese făcută de pe contul unei oarecare Lidia Grigorescu (cel mai probabil un nume fals) care distribuie pe lângă diverse noutăţi, remedii naturiste, filmuleţe virale şi mesaje motivaţionale, şi foarte multe teorii ale conspiraţiei şi dezinformări. Printre acestea, postarea cu cel mai mare reach fusese despre o presupusă declaraţie a lui Putin fiind „întrebat în treacăt”: „O ţară distrusă. Păcat, era o ţară foarte frumoasă, bogată, respectată! Nu mai e demult aşa! Sunt mari interese oligarhice mondiale acolo, care distrug. Păcat. Îmi exprim compasiunea pentru poporul român prieten!”.

Captură după postarea utilizatorului Lidia Grigorescu despre „regretul lui Putin” la adresa României. Sursa: Facebook

Postarea e însoţită şi de un colaj lucrat probabil în Paint, unde Putin parcă vrea să înşface România de Dobrogea pentru a o sustrage din Uniunea Europeană, jucând printre degete Crimeea anexată ilegal în 2014.

Cele peste 24 mii de redistribuiri şi 22 mii de like-uri au generat un impact estimat la peste 1,6 milioane de utilizatori Facebook – o cifră imensă aproape imposibil de atins astăzi fără o reclamă plătită pe platformă.

Evident că în ianuarie anul acesta Putin n-a participat la nicio conferinţă de presă unde să facă referiri despre români şi România. Era ocupat mai mult cu revizuirea Constituţiei pentru a-şi asigura cazarea permanentă la Kremlin.

Totuşi, metoda à la russe de a ne minţi cu „vorbe” de-ale lui Putin a căpătat de data asta o mai mare amploare, fiind activate inclusiv grupuri de suporteri locali din cercurile naţionalist-populiste (cu foşti şi actuali simpatizanţi PRM-işti).

Tot acest ecosistem al ştirilor false locale de pe Facebook funcţionează aparent haotic, unde reach-ul imens poate fi generat şi prin intermediul unor bule social-media conspiraţioniste (echo chambers), care se intersectează în cele din urmă.

Acestea au rolul de a confirma şi amplifica opiniile şi naraţiunile oarecum similare ale utilizatorilor, iar dacă mai adăugăm şi conturile false, vom obţine un ecosistem dezinformator perfect.

Raisa Ekaterina Ivatenko (Simona Fica): „From Russia, with love!”. Sursa: Facebook

Dar să revenim la postare. Aceasta e semnată de „Raisa Ekaterina Ivatenko”. Am căutat după acest nume pe Facebook şi am dat de două conturi (Raisa Ekaterina Ivatenko şi Marcela-Simona Fica) administrate de aceeaşi persoană – Simona Fica. Ambele conturi sunt folosite ca soluţie rapidă de „backup” în cazul în care unul este blocat din cauza postărilor raportate. O mare parte din aceste postări se înscriu pe linia propagandei pro-Kremlin şi cea a promovării a cultului personalităţii faţă de Putin.

Colaj cu postări laudative la adresa liderului de la Kremlin distribuite de pe contul Raisa Ekaterina Ivatenko (Simona Fica). Sursa: Facebook

Am verificat ambele conturi, dar nu am descoperit nicio postare despre „consolarea lui Putin” la adresa românilor, în afara distribuirii pe 28 februarie a unui fake-news publicat de site-ul conspiraţionist de factură neo-conservatoare – Apărătorul.md (Republica Moldova). Titlul „materialului”: „Vladimir Putin: Europenii şi-au pierdut valorile creştine, şi pun egalitate în (sic!) credinţa în Dumnezeu şi cea în Satana” e din categoria no comment. Cam acesta e nivelul discuţiilor.

În scurt timp, mi-am dat seama că avem de-a face cu un red herring (distragere a atenţiei), aşa că am continuat căutările online pentru a descoperi sursa primară a textului din postare, şi am descoperit „materialul opinie” cu titlul „Până şi Putin ne compătimeşte” cu semnat de Ion Teleanu (redactor şef adjunct) şi publicat anul trecut pe site-ul unui „ziar total” (sper să nu se refere la vreun regim totalitar) de dezvăluiri – Puterea.ro „apărut în perioadă de criză”.

Nu ştiu despre ce criză vorbesc „gazetarii de şcoală veche”, dar în 2007, când fusese înregistrat domeniul site-ului, românii încă îşi cumpărau case cu buletinul.

Articolul-opinie publicat de Ion Teleanu unde citează o presupusă „compătimire a lui Putin” la adresa românilor. Sursa: Puterea.ro

Articolul este publicat pe 10 octombrie 2019, şi de data aceasta se referă la o altă presupusă conferinţă a lui Putin care a avut loc tot „luna trecută la Kremlin”, adică prin septembrie 2019.

Şi de data aceasta, NU am găsit nicio conferinţă de presă unde Putin să se refere explicita la România ca la „o ţară distrusă” sau să-şi exprime „compasiunea pentru poporul român prieten”.

Toate acestea sunt simple năsărâmbe lansate pe Facebook pentru convinşi sau fani Putin. Sunt destui pe grupurile de discuţii pe subiecte naţionalist-patriotarde.

Aceştia n-au făcut altceva decât să acţioneze ca veritabili „idioţi utili” pentru propaganda pro-Kremlin, reciclând şi (re)distribuind mai departe falsa ştire special fabricată în contextul crizei de pandemie COVID-19.

Dar înainte de a vorbi despre miza acestor „vorbe” fictive ale lui Putin în sfera social-media din România, trebuie să analizăm alte postări, poate mult mai virale.

Când un gest de bunăvoinţă e transformat în propagandă anti-UE

În contextul în care Italia a cerut activarea urgentă a Mecanismului UE pentru Protecţie Civilă sub forma resurselor medicale, răspunsul ţărilor UE a fost destul de greoi.

Teama că va rămâne fără propriile rezerve a împins Germania şi Franţa să interzică producătorilor să exporte măşti medicale şi alte echipamente de protecţie. Chiar dacă ulterior Germania a relaxat aceste restricţii, Austria şi-a închis graniţele pentru italieni, exceptându-i pe cei care pot dovedi cu un certificat medical că nu au fost infectaţi.

Acest tratament primit din partea statelor europene l-a determinat pe ambasadorul Italiei la UE, Maurizio Massari, să declare că Bruxelles-ul trebuie să „meargă dincolo de a promite implicare şi de consultări” şi să treacă „acţiuni de urgenţă care să fie rapide, concrete şi eficiente”.

„Trebuie să asigurăm, sub coordonarea UE, furnizarea echipamentului medical necesar şi redistribuirea acestuia între acele ţări şi regiuni care au cea mai mare nevoie […] Dar, din păcate, nicio ţară UE nu a răspuns apelului Comisiei. Doar China a răspuns bilateral. Cu siguranţă, acesta nu este un semn bun al solidarităţii europene”, a mai subliniat Massari într-un editorial pentru Politico.

Reacţia Executivului de la Bruxelles a fost promptă, anunţând că va elibera fonduri cu o potenţială sumă de 25 miliarde de euro pentru combaterea pandemiei de coronavirus şi a efectelor sale socio-economice din Italia şi alte ţări, inclusiv implementarea unor măsuri care să ofere guvernelor europene să acţioneze rapid în situaţii excepţionale.

Şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a adresat italienilor cu un mesaj video de susţinere – „Italia face parte din Europa, iar Europa suferă cu Italia” şi că „această familie, familia voastră, nu vă lasă singuri”.

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020

Dar toate acestea nu i-a împiedicat pe unii lideri eurosceptici din Italia, în frunte cu populistul Matteo Salvini, să acuze UE alimentând în acelaşi timp euroscepticismul din mai multe ţări europene, inclusiv pe cel din România. De altfel, o situaţie ideală pentru propagandiştii de la Kremlin care abia aşteaptă să li se furnizeze noi „subiecte” de manipulare.

La noi s-au activat imediat câteva conturi pe Facebook cu „idioţi utili” şi chiar „convinşi”, care au folosit acest context pentru a ataca şi înjura în cor UE.

Postările lor au fost în scurt timp virale pe Facebook, cu circa 12 mii, şi respectiv 19 mii de distribuiri. Impactul total – circa 3,5 milioane de persoane.

Postări virale pe Facebook cu mesaje anti-UE ale conturilor Adriana Vitan Balint şi Antonio Alexandru. Sursa: Facebook

Imaginile folosite sunt veridice, şi se referă la ajutorul simbolic cu echipamente medicale din partea Chinei pentru Italia, care a sosit joi seara, pe 12 martie. E vorba de un avion cu o încărcătură de 30 tone echipament medical însoţit de o echipă de medici chinezi – transport organizat de Societatea Crucii Roşii din China. Echipamentele includ măşti şi teste pentru depistarea virusului, care urmează să ajungă inclusiv în Spania.

Deloc surprinzător e că propaganda pro-Kremlin s-a agăţat instant de această nouă naraţiune anti-UE, contextualizată de criza coronavirusului. În acest sens, este de remarcat tweet-ul utilizatorului Enrico Ivanov (@Russ_Warrior), unde acuză Statele Unite şi Uniunea Europeană la pachet pentru că „nu fac nimic să ajute #Italia în lupta sa contra #CoronaVirus”.

Esenţa naraţiunii rămâne aceeaşi, poate doar un pic nuanţată: „americanii şi europenii e de vină!” (sic!), dacă e să cităm din celebra butadă.

Tweet-ul anti-SUA şi anti-UE al lui Enrico Ivanov (@Russ_Warrior). Sursa: Twitter

Mesajul e redistribuit de 206 ori şi apreciată de 504 de conturi pe Twitter. Contul @Russ_Warrior creat în 2012 (în timpul protestelor anti-Putin din Moscova) este fals, având 19,7 mii de urmăritori, cu o misiune clar enunţată la descriere: „Pro Multipolarity and Eurasian Cooperation. Against West's exceptionalism and US imperialism”.

Cam aşa arată reţeaua de fani a contului @Russ_Warr, construită timp de aproape opt ani:

Captură după analiza reţelei de urmăritori a contului @Russ_Warr. Sursa: HOAXY

Schema arată că majoritatea conturilor de followeri sunt administrate de persoane reale (şi doar 2 boţi), care nu fac altceva decât să amplifice mesajele propagandistice transmise de @Russ_Warr.

„Rezultatul e că aceste postări manipulatorii, cu naraţiuni false sau recontextualizate, s-au răspândit cu o viteză de 10 ori mai mare decât postările de pe pagina de Facebook a DSU cu informaţii oficiale şi argumentate ştiinţific.

Pe Enrico Ivanov l-am găsit şi pe reţeaua de socializare VKontake cu aceleaşi tipologii de postări propagandistice anti-occidentale din domeniul relaţiilor internaţionale.

Cel mai probabil că acest @Russ_Warr face parte din mulţimea de conturi false coordonate din „fabrica de troli” (fosta Internet Research Agency, acum transformată în Agenţia Federală de Ştiri) a lui Evgheni Prigojin, bucătarul-şef al lui Putin, specializat acum pe gătit boţi şi dezinformări strategice pentru Kremlin.

Şi de această dată, miza e de a accentua atitudinile anti-europene ale populaţiilor din ţările membre afectate, mai ales din Italia, unde liderii politici populişti promovează de ceva timp naraţiunea că statul italian nu se poate baza pe Uniunea Europeană, nici în lupta cu COVID-19, şi nici cu afluxul de imigranţi din Marea Mediterană.

Câteva concluzii

Nu degeaba, ambasadorul italian sublinia în editorialul citat anterior că: „Virusul va trece, dar orice seminţe putrezite de complianţă sau egoism vor rămâne”.

Iar Moscovei nu-i rămâne altceva decât să „ude” în permanenţă acele „seminţe” ale egoismului, utilizând trolii, boţii, „agenţii de influenţă”, sau pur şi simplu „idioţii utili” (inconştienţii) de pe social-media. Scopul e de a creşte adevărate mişcări populiste în ţările afectate de criză, care mai apoi să dezbine şi mai mult Uniunea.

Totul se petrece sub ochii noştri, pe ecranele laptop-urilor sau a smartphone-urilor noastre, treptat, silenţios şi eficient.

Tweet după tweet, şi share după share, falsele „vorbe” ale lui Putin, alături de propaganda insidioasă a Kremlinului, ne ademenesc să le distribuim prietenilor noştri, ca să ajungă mai apoi la prietenii prietenilor noştri sau în grupurile din care facem parte, ş.a.m.d.

Doar aşa cele două postări au reuşit să spargă bariera „bulelor” de social-media. Nu pentru că sunt catching, ci pentru că au fost redistribuite în continuu.

Fenomenul poate fi explicat şi la nivel psiho-social, prin prezenţa în rândul societăţii unor sentimente de anxietate, combinate cu atitudini de panică, revoltă şi neîncredere în capacitatea autorităţilor locale sau naţionale de a face faţă crizei coronavirusului.

Rezultatul e că aceste postări manipulatorii, cu naraţiuni false sau recontextualizate, s-au răspândit cu o viteză de 10 ori mai mare decât postările de pe pagina de Facebook a DSU cu informaţii oficiale şi argumentate ştiinţific.

Cam aşa ajung dezinformările despre COVID-19, măreţia lui Putin şi alte „gunoaie informaţionale” să spargă bulele social-media şi să ocupe spaţiul informaţional online.

Pentru a evita „capcanele” plasate de acoliţii lui Putin pe social-media, pentru început am putea măcar încerca să NU distribuim şi să NU comentăm la astfel de postări, chiar dacă sunt distribuite de prieteni sau ne enervează. Mult mai simplu e să-i notificăm pe aceştia prin Messenger că ştirea sau postarea distribuită recent este un fake news care-l ajută pe Putin să-şi găsească suporteri locali şi să ne scoată din Uniunea Europeană.

Dacă suntem mai atenţi şi responsabili, vom reuşi să trecem cu bine şi peste această pandemie/infodemie.

Spălaţi-vă des pe mâini şi urmaţi recomandările Ministerului Sănătăţii.

Analiză realizată de Nicolae Ţîbrigan, membru al Consiliului de Experţi LARICS.