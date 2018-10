Poliţişti cercetaţi după ce ar fi îndemnat alegătorii să boicoteze Referendumul

Poliţia Capitalei a transmis, ulterior, că cei cei doi poliţişti au fost înlocuiţi, iar plângerea depusă de bucureşteanul Cristian Opriş a fost înaintată Parchetului de pe lângă Judecatoria Sectorului 5.

„În dată de 06 octombrie 2018, DGPMB a declanşat cercetări conform art.385 CP, împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi respectiv art.296 CP, purtare abuzivă, faţă de doi poliţişti ce asigurau protecţia unei secţii de votare de pe raza sectorului 5. Cercetările au fost declanşate de un apel în sistem 112 şi ulterior de o plângere scrisă formulate de un bărbat care a reclamat că poliţiştii ar fi făcut propagandă electorală şi ulterior l-ar fi jignit. La faţa locului au fost efectuate verificări de către poliţişti ai Secţiei 17. Din dispoziţia conducerii Poliţiei Capitalei, cei doi poliţişti ce efectuau serviciul la secţia de vot în cauza au fost retraşi şi înlocuiţi. Plângerea a fost înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5“, a anunţat Poliţia Capitalei.

Cum s-a petrecut incidentul

Bucureşteanul a postat pe Facebook că s-a prezentat la secţia 940 din incinta Facultăţii de Drept, împreună cu un coleg de facultate. „La intrare, un domn grizonat, în uniformă de poliţie şi cu grade de agent şef, îi explica unei alegătoare că dacă votează, înseamnă ca e de acord cu toate legile lui Dragnea şi că îl scapă de puşcărie“, a scris Opriş.

„Mai era şi o doamnă în uniformă şi cu grade de comisar de poliţie care era şi ea foarte interesată de acest subiect. Indignat fiind, i-am atras atenţia ca se află în incinta unui centru de votare şi i-am cerut să nu mai influenţeze alegătorii, mai ales că e în uniformă de poliţist. Deloc deranjat, m-a întrebat dacă am votat, totodată atrăgându-mi atenţia ca dacă am făcut acest lucru, înseamnă că am votat legile lui Dragnea pentru a-l scapă de închisoare. I-am adus la cunoştinţă că, în conformitate cu legea 3/2000, aşa trebuie să fie formulată întrebarea de pe buletinul de vot şi că la fel a arătat şi la referendumul din 2003, lege pe care ar trebui să o cunoască. Reacţia lui a venit promt: Ce 2000? Legea asta si-a făcut-o Dragnea acum în 2018!”, a relatat bărbatul.