Poliţist, cameraman: cum vor fi utilizate imaginile filmate de cele 1.200 de camere „insignă“ ce vor intra în dotarea agenţilor de la Rutieră

Astfel, într-o primă fază, aceste echipamente vor intra în dotarea poliţiştilor care lucrează în stradă efectiv, adică a celor de la Rutieră şi Ordine Publică.

540 de lei bucata

Camerele video vor fi livrate în termen de 24 de luni de la atribuirea contractului, iar pentru fiecare cameră Poliţia Capitalei va achita aproximativ 540 de lei. Echipamentele vor fi livrate de firma Starc4sys SRL din Bucureşti, care a concurat pentru acest contract cu alte 14 companii. Oficial, prin aceast program de înzestrare se urmăreşte obţinerea mijloacelor de probă pentru soluţionarea unor acuzaţii privind compartamentul abuziv al poliţiştilor, eliminarea posibilităţilor de comitere a infracţiunii de luare/dare de mită, dar şi reducerea cauzelor de comitere a infracţiunii de ultraj asupra agenţilor. „Body Worn Cameras pot fi utile atât pentru poliţişti, pentru că pot filma discuţiile cu participanţii la trafic, dar şi pentru cetăţeni, pentru că pot constitui probe în anumite cazuri”, a declarat, la lansarea programului, Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).





Mult mai puţine momente tensionate între poliţişti şi cetăţeni





Dumitru Coarnă, preşedinte Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) consideră că dotarea ofiţerilor şi subofiţerilor cu aceste echipamente este benefică din toate punctele de vedere. “Toată lumea, şi poliţistul, dar şi cetăţeanul cu care acesta intră în contact, va cunoaşte faptul că discuţia se înregistrează audio şi video pentru că agentul are obligaţia să anunţe acest lucru. În acest fel vor exista mijloace de probă din oricare unghi priveşti, indiferent de cine încalcă legea, poliţistul sau cetăţeanul care este legitimat. Adică vor exista probe şi în cazul unui abuz, dar şi dacă a avut loc un ultraj. Şi, credem noi, datorită efectului de cameră, vor exista mult mai puţine momente tensionate între agenţii de poliţie şi cetăţeni. Sperăm ca numărul acestora să tindă spre zero. Tocmai din acest motiv, noi am cerut de mai multă vreme astfel de dotări, dar până acum nu s-au realizat din lipsă de bani”, spune Dumitru Coarnă.

Vor exista mijloace de probă din oricare unghi priveşti, indiferent de cine încalcă legea, poliţistul sau cetăţeanul care este legitimat Dumitru Coarnă Preşedinte Sindicatului Poliţiştilor

Liderul de sindicat susţine că din acelaşi motiv acum s-au achiziţionat numai 1.200 de camere video de tip bodycam. “Noi am sperat ca achiziţia să fie de un nivel mai mare pentru acoperirea necesităţilor la nivel naţional, dar din lipsa fondurilor s-au luat mult mai puţine şi nu ajung nici pentru dotarea tuturor poliţiştilor din Bucureşti. Din acest motiv s-a luat decizia ca acestea să intre în dotarea poliţiştilor din Brigada Rutieră şi a celor de la Ordine Publică. Cele două categorii de agenţi intră cel mai frecvent în contact cu cetăţenii, în fiecare zi. Sigur, aceste echipamente erau bune şi pentru criminalişti, judiciarişti sau pentru cei de la Crimă Organizată, dar deocamdată trebuie să ne mulţumim cu atât”, a precizat preşedintele SNPPC.





Testate într-un proiect pilot







În urmă cu doi ani, Poliţia Română a lansat un proiect pilot prin care poliţiştii din structurile de siguranţă şi ordine publică au purtat o cameră video-audio care să înregistreze discuţiile cu cetăţenii din trafic.

În cadrul acestui program responsabilii Poliţiei Române au vrut să verifice efectiv în teren utilitatea acestui dispozitiv. Concret, câteva zeci de camera video au ajuns în două municipii reşedinţă de judeţ din zone diferite ale ţării.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: