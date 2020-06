Noi detalii dramatice despre accidentul din Italia în care au murit patru români: „Tata a ţipat la mine. Am deschis ochii şi am văzut un TIR în faţa mea“ VIDEO

Presa italiană relatează ce a povestit bărbatul care şi-a pierdut aproape toată familia în accident.

„Tata a ţipat la mine: «Fii atent!» Am deschis ochii şi am văzut un TIR în faţa mea, am încercat să virez stînga. Câţiva metri şi i-aş fi salvat pe toţi“, rememorează Emil Ciurar, românul de 30 ani din comuna Petru Rareş, Bistriţa-Năsăud, care, vineri, 5 iunie, a provocat un accident mortal pe autostrada A1 din Italia, în zona Arezzo, la Badia al Pino.

Bărbatul care şi-a pierdut în accident părinţii şi copiii, un băieţel de 10 ani şi o fetiţă de 8 ani, este acum în închisoare, acuzat de moartea acestora şi pasibil de 21 ani de puşcărie.

El conducea o dubiţă Volkswagen Sharan când a adormit la volan şi s-a ciocnit de un TIR, apoi a ricoşat într-un Nissan Qashqai.

„Mergeam în Napoli unde avem rude, să muncim câteva luni“, a motivat Ciurar.

În dubiţa de 7 persoane călătoreau 8 persoane: pe lângă cei enumeraţi se mai aflau fratele lui Emil, de 14 ani, şi încă un copil de-al său, geamănul băiatului de 10 ani care a murit. Ambii au fost răniţi.

În spatele lor se afla o dubiţă în care se aflau alţi membri ai familiei.

Familia de români făcea naveta între România şi Italia şi locuia în Campania. Emil Ciurar avea cazier pentru o infracţiune comisă în Italia acum 12 ani. Deţinea permis auto.

Conducea de 30 ore şi chiar înainte de accident, făcuse o oprire într-o parcare de pe autostradă, pentru că se simţea foarte obosit. „Nu beau, dar am fumat multe ţigări“, spune şoferul.

Avocaţii săi vor cere pentru el arest la domiciliu în casa rudelor din Napoli.

Pe aceeaşi temă:

Mărturia dramatică a românului care şi-a pierdut doi copii şi părinţii în accidentul din Italia VIDEO

Patru români, între care doi copii, morţi într-un accident în Italia. Alţi trei cetăţeni români au fost răniţi