Ministrul Transporturilor, mesaj dur către şeful sindicatului de la metrou: „Rădoi, s-a terminat! Ce ai făcut zeci de ani nu mai merge!”

„Aş vrea să încep prin a le cere scuze bucureştenilor pentru că au fost obligaţi azi să treacă prin acest eveniment neplăcut, dar aş vrea să le cer scuze că câteva zeci de ani miniştrii transporturilor au lăsat să se formeze un buboi, o mafie aici. Câtă vreme sunt aici nu vom ceda niciun milimetru, pentru că despre asta e vorba despre o organizaţie mafiotă. Liderul de cartel Ion Rădoi a decis că bucureştenii nu contează, că singurul lucru care trebuie să conteze sunt banii firmei pe care o controlează. Rădoi, s-a terminat! Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge. E absolut inadmisbil ca o infrastructură critică naţională să fie blocată şi le-am trecut într-o plângere penală. Sunt 5.500 de angajaţi la metrou, numai câteva sute au fost implicaţi în această acţiune”, a declarat Cătălin Drulă, vineri într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că sunt evaluate pagubele create de acest protest spontan de către Metrorex, iar acestea se ridică la ordinul milioanelor. Drulă a solicitat autorităţilor responsabile cu ordinea publică să restabilească circulaţia la metrou.

Ministrul Transporturilor: Am depus o plângere la DNA

„V-a mers până acum. Nu vă mai merge. Am depus o plângere la DNA şi am toată încrederea că justiţia îşi va face datoria. În paralel Metrorex evaluează pagubele care e ridică la ordinul milioanelor şi se va îndrepta împotriva celor responsabili pentru a recupera aceşti bani. E absolut urgent ca metroul să funcţioneze din nou. Le cer în al 13 lea ceas celor manipulaţi să se oprească din această acţiune. Am făcut apel la ei să renunţe, nu merită să te duci la puşcărie pentru Rădoi. Autorităţile trebuie să-şi facă datoria, numai ele pot elibera şinele ocupate de ilegalişti. Metroul nu circulă acum din cauza unei situaţii de ordine publică. Autorităţile de ordine publică trebuie să rezolve problema. Metroul e o infrastructură critică a statului român, statul român nu va da nici un pas în spate în faţa mafiei. Cer autorităţilor să restabilim ordinea şi circulaţia metroului. Există susţinerea întregului Guvern. Nu sunt laş să las capul jos, ca ministru.”, a mai spus Drulă.

Ministrul Transporturilor a mai precizat că nimeni de la Metrorex nu a fost concediat, doar 10 persoane au ieşit la pensie şi nici nu a fost diminuat vreun salariu la companie.

„O minciună. Nu a fost nimeni concediat la metrou. Sunt 10 oameni care şi-au depus dosarul de pensie au ieşit la pensie. Niciun salariu nu a fost redus în acest moment. De fapt altele sunt mizele acestei acţiuni şi anume cele identificate de Corpul de Control al Miisterul. Cartelul, monopolul, spaţiile comerciale fără drept. Ieri s-a trimis o somaţie de eliberare a acestor spaţii ocupate fără drept şi miza este încasarea banilor de către sindicalişti din chiriile pentru aceste spaţii comerciale”, a completat Cătălin Drulă.

