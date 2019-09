Ministrul Transporturilor a anunţat când va fi gata metroul din Drumul Taberei

„Cu constructorul vorbesc săptămânal, lucrează. Singura problemă este sistemul de automatizare. La sfârşitul lunii decembrie se va da în trafic, aşa cum ne-am luat ca angajament", a spus Răzvan Cuc, după ce au apărut unele îndoieli asupra acestui subiect, în presă, legate de deschiderea traficului pe magistrala 5 de metrou.





Ministrul a mai afirmat că situaţia firmei care asigură mentenanţa metroului s-a remediat. „Problema s-a remediat, au fost discuţii cu firma respectivă. Plăţile se vor face", a spus Răzvan Cuc.





Compania Alstom, furnizor de servicii de întreţinere, a notificat Metrorex pentu plata unor facturi restante de 132 de milioane de lei, iar dacă plăţile nu vor fi făcute, firma urma să îşi reducă activitatea. Reprezentanţii Metrorex şi Alstom au stabilit că plata primei tranşe, de 25 milioane lei din datori să se facă în perioada imediat următoare, urmând că diferenţa să se plătească eşalonat până la sfârşitul anului, astfel încât circulaţia metroului să nu fie afectată, a anunţat Metrorex.







La începutul lunii iunie, directorul Metrorex a promis că dacă magistrala nu va fi gata până în luna decembrie îşi va da demisia. „Deşi termenul contractual este în ianuarie 2020, ne menţinem promisiunea de a da în exploatare, am făcut grafic pentru finalizarea sistemului de automatizare în 23 noiembrie, să avem posibilitatea să circulăm în decembrie. Eu mă ţin de ce am promis, pentru că ştiu cum s-o fac. Eu vin din mediul privat, am lucrat 25 de ani în funcţii de top management la o companie multinaţională unde am făcut investiţii", a spus Dumitru Sodolescu, directorul Metrorex.