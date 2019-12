Mihai Fifor, după audierea de la DNA: Nu mi s-a cerut să intervin

„Am venit astăzi în calitate de martor, citat în cazul de la Arad atât de mediatizat în ultima perioadă. Era absolut firesc să răspund procurorului de caz, nu am avut niciodată nimic de ascuns, întotdeauna am respectat legea şi întotdeauna am spus că, dacă vreodată este nevoie, mă pun la dispoziţia organelor de cercetare atunci când este nevoie de mine sau de informaţii pe care s-ar putea să le ştiu. Vreau să spun cu fermitate că nu am cunoştinţă de ceea ce s-a întâmplat în acest dosar, am văzut în presă, sunt lucruri pe care nu pot decât să le dezavuez ferm. Am încercat, de-a lungul carierei mele, să respect şi să aplic legea şi rămân ferm în a susţine aceste lucruri. Pe de altă parte, sprijin activitatea instituţiilor abilitate să facă lumină în acest caz pentru că eu cred că este foarte important ca lucrurile să fie analizate şi lămurite aşa cum prevede legea. Sunt în continuare ferm decis să sprijin activitatea instituţiilor abilitate pentru că eu cred că este important să se finalizeze acest caz. Am stat cât a solicitat procurorul de caz. Nu am cunoştinţă de ce s-a întâmplat acolo, sunt lucruri pe care le-am aflat din presă. Important e să se respecte legea”, a declarat Fifor.

Întrebat de jurnalişti ce legătură are cu fostul său şef de cabinet Emilian Pintea, care ar fi rostit în înregistrări numele lui Fifor, fostul secretar general al PSD a declarat că nu i s-a cerut vreodată să îşi exercite influenţa.





"Niciodată nu mi-a cerut cineva să îmi exercit într-un fel influenţa sau autoritatea în favoarea unor angajări sau pentru orice altă problemă. Sunt un om corect care respectă legea. Niciodată nu mi-a solicitat cineva astfel de lucruri”, a declarat Fifor.