Mesajul impresionant al unei victime a  jandarmilor la mitingul Diasporei: „Il caut pe cel care mi-a salvat viaţa vineri”

Va rog sa dati share! Il caut pe cel care mi-a salvat viata vineri. Vreau să îl pot întâlni şi să îi mulţumesc, fiindcă vineri noapte când a venit după mine în spital nu am avut cum să vorbesc cu el. Vă rog să mă ajutaţi să îl găsesc”, spune Vreau să îl pot întâlni şi să îi mulţumesc, fiindcă vineri noapte când a venit după mine în spital nu am avut cum să vorbesc cu el. Vă rog să mă ajutaţi să îl găsesc”, spune Luiza pe Facebook

În continuare, tânăra povesteşte cu ce răni s-a ales, concret, în urma intervenţiei jandarmilor. „Sunt în patul ăsta de vineri noapte. Am arsuri pe picioare, iar în laba piciorului am o gaură mare. Piciorul drept e rupt. Nu am voie să mă mişc din pat. Am fost operată cu anestezie generală. Le mulţumesc doctorilor care m-au îngrijit. Stau pe perfuzii şi aştept să mă fac mai bine”, a mai scris Luiza de pe patul de spital care şi-a încheiat postarea avertizând că “Lucrurile nu vor rămâne aşa“.