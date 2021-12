MAI, referinţă la filmul care a cucerit internetul: 2021 s-a încheiat cu „Don’t Look Up”. 2022 trebuie să fie cu „LOOK UP!”

„2021 s-a încheiat cu “Don’t look up”. 2022 trebuie să fie cu “LOOK UP!”… with hope! Şi nu doar in filme! Acesta este mesajul nostru pentru anul ce vine! La mulţi ani tuturor! Cu speranţă şi încredere!”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook a MAI.

Postarea a adunat deja peste 3.400 de like-uri şi aproape 140 de distribuiri. Don’t Look Up ” (Nu priviţi în sus) se numeşte şi filmul lansat de curând de Netflix, scris şi regizat de Adam McKay (premiat cu Oscar pentru „The Big Short”), care îi are în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio şi Jennifer Lawrence. Filmul începe cu o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar, iar doi astronomi încearcă să avertizeze lumea asupra faptului că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul, însă o problemă apare atunci când nimănui nu pare să-i pese.