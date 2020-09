Laura Codruţa Kovesi a depus la Curtea de Justiţie a UE angajamentul solemn în calitate de şefă a Parchetului European

„Mă angajez solemn să îmi exercit funcţia în deplină independenţă, în interesul Uniunii în ansamblul său; să nu solicit şi să nu accept instrucţiuni de la nicio persoană sau entitate exterioară Parchetului European. Mă angajez de asemenea să respect obligaţia de confidenţialitate, în ceea ce priveşte orice informaţie deţinută de Parchetul European”, este textul angajamentului luat, transmite G4Media.ro

Angajamentul solemn a fost luat de Laura Codruţa Kövesi (RO), de Frédéric Baab (FR), de Cătălin-Laurenţiu Borcoman (RO), de Jaka Brezigar (SI), de Danilo Ceccarelli (IT), de Gatis Doniks (LV), de doamna Yvonne Farrugia (MT), de doamna Teodora Georgieva (BG), de doamna Daniëlle Goudriaan (NL), de José Eduardo Guerra (PT), de Petr Klement (CZ), de Tomas Krušna (LT), de doamna Tamara Laptoš (HR), de doamna Katerina Loizou (CY), de doamna Ingrid Maschl-Clausen (AT), de Juraj Novocký (SK), de Andrés Ritter (DE), de doamna Maria Concepción Sabadell Carnicero (ES), de Gabriel Seixas (LU), de doamna Kristel Siitam-Nyiri (EE), de Harri Tiesmaa (FI), de Yves Van Den Berge (BE) şi de Dimitrios Zimianitis (GR).

Care sunt competenţele Parchetului European

Parchetul European este un organ independent al Uniunii însărcinat cu investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu fraudă, corupţie sau fraudă transfrontalieră în materie de TVA care depăşeşte 10 milioane de euro). În acest scop, Parchetul European desfăşoară investigaţii, efectuează acte de urmărire penală şi exercită acţiunea publică în faţa instanţelor competente din statele membre. Parchetul European are sediul la Luxemburg.

Actualmente, 22 de state membre participă la această cooperare consolidată (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Cehă, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ţările de Jos).