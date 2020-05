Laura Codruţa Kovesi: „CEDO stabileşte că decizia CCR a limitat dreptul de acces la instanţă”

„Aşa cum am motivat şi în cerere, am insistat că aceasta procedură ad hoc de revocare a mea a fost lipsită de legitimitate. CEDO stabileşte că decizia CCR, prin motivarea CCR, a limitat dreptul de acces la instanţă. Orice angajat are dreptul, atunci cand este concediat, să se adreseze unei intanţe de judecată. Mie mi s-a refuzat”, a declarat Laura Codruţa Kovesi la Europa FM.

„Sunt mulţumită că am început un demers în care am crezut foarte mult, un demers care a vizat mai mult o chstiune de principiu, care ţine de independenţa Justiţiei, de independenţa judecătorilor şi a procurorilor şi simt că este o victorie, o victorie nu doar personală, este o victorie a sistemului de justiţiei şi este o victorie a celor care au susţinut Justiţia în ultimii ani”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Fosta şefă a DNA a arătat că însăşi CEDO a constatat că motivele care au stat la baza revocării ei din funcţie au fost neîntemeiate.

CCR a limitat dreptul de acces la instanţă

„Aşa cum am motivat şi în cererea făcută la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am insistat că această procedură prin care eu am fost revocată – această procedură ad hoc – s-a dovedit a fi fost lipsită de legitimitate. Ceea ce, de fapt, CEDO stabileşte esate faptul că prin decizia CCR – acea decizie prin care eu am fost revocată din funcţie – prin motivarea acelei decizii Curtea Constituţională a limitat dreptul de acces la o instanţă. Orice funcţionar civil, aşa cum se motivează în majoritatea hotărârilor CEDO, orice angajat are dreptul atunci când este revocat sau este concediat să se adreseze cu o plângere, cu o contestaţie, la o instanţă de judecată.

Mie mi s-a refuzat acest drept. Pentru că, în motivarea CCR s-a limitat accesul la o instanţă. CCR a precizat că pot să atac decretul prin care urma să fiu revocată doar pentru motive de legalitate. Adică: dacă în conţinutul decretului preşedintele – să spunem – greşea data sau în loc de decret, preşedintele emitea un alt act. Dar nu aveam nicio şansă pe fondul problemei, şi anume dacă motivele de revocare erau corecte sau nu erau corecte. Aşa cum astăzi am văzut în hotărârea CEDO, chiar Curtea Europeană consider că motivele nu au fost întemeiate”, a spus fosta şefă a DNA.

„Pe lângă faptul că motivele revocării nu au fost pertinente, CEDO reţine că acestă revocare a fost o sancţiune pentru opiniile pe care eu le-am exprimat în spaţiul public cu privire la independenţa sistemului judiciar sau la modificări legislative. Chiar spune (CEDO – n.r.) că a fost o sancţiune severă, deosebit de severă – acesta este termenul pe care Curtea îl foloseşte în paragraful 209 – şi prinn această îndepărtare premature din funcţie, de fapt, a fost învins chiar scopul menţinerii independenţei sistemului judiciar”, a spus Laura Codruţa Kovesi.

Fără procurori independenţi nu putem avea o Justiţie independentă