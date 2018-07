INTERVIU Răzvan Ştefănescu, după ce a ieşit de la Poliţie: Dacă nu aveam dreptul, nu eram idiot să vin aici cu M*IE PSD

Reporter: Povesteşte-ne ce s-a întâmplat în această dimineaţă.

Răzvan Ştefănescu: În jurul orei 5 dimineaţa am fost oprit de un echipaj de poliţie. Au venit la mine şi mi-au cerut actele de identitate ale maşinii. Duipă aproximativ 2-3 minute mi-au spus să scot plăcuţele de la maşină pentru că numărul este ilegal. Eu am refuzat şi le-am spus că, dacă doresc acest lucru, să le scoată chiar ei. Unul dintre polişti le-a scos, iar eu filmam în tot acest timp, după care mi-a spus să aşteptăm ca să vină şefa dânsului. După aproape 30 de minute a venit doamna respectivă. Mi-a spus că trebuie să mergem la Secţia de Poliţie, iar eu i-am răspuns că sunt cu băieţelul de 8 ani în maşină şi, pentru că nu am unde să îl las, trebuie să îl luăm cu noi. Ne-a luat cu maşina de poliţie şi ne-a dus la Secţie. Mi-a făcut un proces verbal de constatare cum că numerele îmi sunt retrase şi o dovadă pentru suspendarea permisului. Le-am arătat ce spus ambasada Suediei despre asta şi au spus că nu-i interesează. Că ei nu vor doar o reacţie de pe Facebook, ci vor o notificare originală.

Dimineaţa, când v-au oprit, aţi arătat documentele care atestă unde s-a făcut înmatricularea?

Da. I-am arătat documentele poliţistului. I-am spus că vineri am fost oprit în Craiova, dar mi-au dat drumul după ce mi-au spus că sunt în regulă. Şi le-am zis: Cum? După două zile iar mă opriţi.

În momentul în care v-au oprit poliţiştii v-au spus să schimbaţi numerele de înmatriculare?

Nu, nu. Mi-au spus că trebuie să mergem la secţie. Şi înainte să plecăm le-am zis ok... nu mai am carnetul de conducere, dar i-am întrebat dacă pot pune plăcuţele originale înapoi. Doamna inspector mi-a spus că nici acele plăcuţe nu mai am dreptul să le folosesc, fără să îmi motiveze.





Ce aţi primit de la Ambasada Suediei în urma comunicării pe care aţi adresat-o?

Le-am trimis un mail în această dimineaţă, la ora 07:42, în care i-am informat că mi-a fost luat permisul şi plăcuţele. Ei au răspuns: „Bună! Poţi să le spui poliţiştilor să citească pe site-ul ambasadei Suediei din România că autorităţile suedeze au informat că numerele tale de înmatriculare sunt legale şi valide în toată Europa. Ei trebuie să nu te reţină pentru asta.

În România cu ce numere de înmatriculare aţi intrat?

Am intrat cu M*IE PSD. Am fost oprit de mai multe ori, însă niciodată nu m-au pus să le schimb. Eu le-am zis poliţistilor că, dacă vor, am să le schimb, dar cu condiţia să îmi dea ceva la mână că pot să facă asta. Pentru că dacă le schimbam, intram iar sub incidenţa legii.

De unde v-a venit ideea să puneţi aceste plăcuţe?

Am consultat DEX-ul înainte. Primul sens era gura, apoi a înşela şi a duce cu vorba. Iar asta este ce face PSD-ul. Ne duce cu vorba. Tocmai de asta mi-a venit ideea.

Cât vei sta în România?

Până pe 11 august.

Cu ce te vei întoarce în Suedia?

Cu maşina. Nu au cum să-mi ia dreptul de circulaţie. Ei au făcut un abuz. Nu mă pot opri a conduce maşina cu aceste numere (RSD 059). Acelea au dreptul. De fapt, am dreptul şi cu astea pe care mi le-au luat, dar nu cred că se va rezolva în 10 zile ca să-mi dea numerele înapoi. Dar o să pot conduce cu RSD(...) Pe mine m-au luat pentru că am M*IE PSD.

Ce credeţi că i-a supărat atât de mult pe poliţisti?

Nu pe poliţisti i-a supărat. Poliţistii îşi fac doar treaba. În ideea, eu sunt angajatul cuiva şi ăla mă trimite nu ştiu unde.

De câte ori v-a oprit poliţia de când aţi ajuns în România?

Asta e a patra oară.

Aţi primit mesaje de susţinere din partea poliţistilor?

(Râde) Mă abţin. Da, au fost.

Autorităţile din Suedia v-au spus că aveţi dreptul să circulaţi doar în Suedia?

Nu, nu. Autorităţile din Suedia, când îţi trimit plăcuţele acasă, îţi spun că ai dreptul de a circula în Uniunea Europeană. Dacă nu aveam dreptul, nu eram idiot să vin aici cu M*IE PSD. Mă agăţau din prima la Vama Nădlac, încă de pe 18 iulie, când am intrat în ţară.

Te gândeşti să mai revii în ţară dacă e în regulă cu acele numere?

Da, normal. Şi o să îmi iau o altă maşină pe care o să pun MU1E PSD, dar sper că până atunci o să cadă şi ei.

Crezi că ai fost filat în aceste zile?

Mda…Ieri a fost o motocicletă de poliţie în jurul blocului meu. Acum nu ştiu ce să zic. Un prieten mi-a spus: „ Ăsta pe tine te caută“. Şi îl întreb unde e, ca să mă duc să vorbesc cu el. Era la colţ, dar dispăruse între timp. Acum, dacă era o coincidenţă sau eu eram cel pe care îl căuta nu mai ştiu

Ce mesaj ai pentru partidul de guvernământ din România?

M*IE PSD!