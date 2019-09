Incendiu la Ambasada României din Bagdad. Personalul a fost evacuat

„Din nefericire, unul dintre colegi a fost rănit şi a primit îngrijiri medicale, este în afara oricărui pericol, noi am discutat cu dumnealui, am ţinut legătura cum s-a întors de la spital. Are mâinile bandajate, pentru că arsurile sunt la mâini, sunt răni uşoare”, a precizat Ramona Mănescu, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV.

Ministrul a precizat că în sediul actual al ambasadei s-au înregistrat pagube materiale în urma incendiului şi a intervenţiei pompierilor şi că, de aceea, va fi grăbită mutarea misiunii diplomatice.

„Noi aveam deja în vedere şi căutam o altă variantă de ceva timp pentru a muta ambasada, probabil că în momentul acesta ne vom grăbi cu mutarea ambasadei pentru că avem nevoie să funcţionăm. (...) Încercăm să găsim o soluţie să putem muta ambasada într-o locaţie mai sigură, pentru că acolo este o zonă un pic mai dificilă şi necesită anumite condiţii pentru găsirea locaţiei”, a mai spus Ramona Mănescu.

Ea a spus că la momentul producerii exploziei în sediul misiunii diplomatice nu se afla un număr mare de angajaţi, pentru că este perioadă de concedii.

