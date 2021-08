Garda de Mediu a amendat Primăria Sectorului 3 pentru nereguli privind şantierul de la Biblioteca Naţională unde au murit doi muncitori

„În urmă cu 3 săptămâni, am realizat un control în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei privind protecţia mediului. Am constatat că se efectuau lucrări care necesitau reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi pentru care nu existau asemenea acte. Am sancţionat operatorul pentru acest aspect şi, de asemenea, i-am impus ca măsură complementară aducerea terenului la starea iniţială.

În urmă cu 2 zile, având în vedere că termenul de îndeplinire a măsurii era scadent şi pentru că primisem o sesizare pentru că în zona respectivă aveam emisii de pulberi în atmofseră, am efectuat un nou control pe amplasamentul respectiv. Am constatat, într-adevăr, că existau lucrări de aducere a terenului la starea iniţială, care se desfăşurau fără a respecta prevederile legislaţiei privind protecţia mediului în sensul în care existau emisii de pulberi în atmosferă şi, de asemenea, am constatat că nu exista evidenţa gestiunii deşeurilor astfel cum este reglementată de legislaţia opozabilă, circumstanţă în care am aplicat 2 sancţiuni”, a declarat şeful Gărzii de Mediu, Viorel Tufeanu pentru G4media.ro.

„Algorithm Construcţii a fost amendat cu 45.000 de lei. Este operatorul care a generat disconfort şi nu a prezentat evidenţa gestiunii deşeurilor la al doilea control. Iar la primul control, entitatea care trebuia să obţină act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru lucrările respective era Primăria sectorului 3”, a declarat comisarul şef al Gărzii de Mediu Bucureşti, Viorel Tufeanu, pentru aceeaşi sursă.

Tiberiu Taropa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Stat în Construcţii, a spus că şantierul nu avea autorizaţie şi de aceea se vor aplica sancţiuni. Astfel, constructorul riscă o amendă între 1000 şi 10.000 lei.

Procurorii şi poliţiştii au deschis un dosar penal după ce doi muncitori şi-au pierdut viaţa, iar alţi 4 au fost răniţi, luni, 2 august 2021, pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională, după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste ei. Lucrările erau executate de compania Sectorului 3, Algorithm Construcţii S3, iar muncitorii erau angajaţi la Algorithm Residential S3.