Dar problemele acestor comunităţi afectate din jurul gropii de gunoi Glina nu se termină aici, odată cu închiderea acestui focar de poluare, deoarece în paralel se poartă un război deschis pentru a reautoriza acest periculos obiectiv atât de nociv pentru sănătatea populaţiei şi care încalcă în mod flagrant dispoziţiile imperative ale legii dar şi orice lege a bunului simţ.

Un grup infracţional creat în jurul acestei afaceri, format din patroni lacomi, condamnaţi penal pentru infracţiuni la groapa de gunoi Glina, funcţionari publici corupţi, demnitari înrăiţi, directori din ministere şi agenţii, meschini sau pur şi simplu hoţi, acţionează împreună sau separat, comiţând infracţiuni grave şi repetate în scopul redeschiderii periculoasei groapi de gunoi Glina, conştienţi fiind că banii negri pe care îi vizează sunt pătaţi de moartea şi îmbolnăvirea unor oameni nevinovaţi, neputincioşi şi umiliţi de angrenajul intereselor create în jurul lor.

Pentru toate autorităţile statului român competente în identificarea infracţiunilor de la periculoasa groapă de gunoi Glina cât şi pentru funcţionarii publici oneşti din ministere şi agenţii care, doar aplicând legea, pot stopa definitiv acest pericol public, pentru familiile şi cetăţenii care încă trăiesc coşmarul redeschiderii focarului de poluare, arătăm mai jos infracţiunile de înşelăciune, corupţie şi fals şi uz de fals, comise pentru reautorizarea gropii de gunoi Glina.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de sănătate şi igienă publică privind mediul de sănătate al populaţiei, aşa cum acestea au fost modificate în august 2018, prin Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 994/21.08.2018, doar „persoanele fizice şi juridice specializate, certificate conform unei metodologii de efectuare a studiilor de impact asupra sănătaţii, aprobată de ministrul sanatatii”, pot realiza astfel de studii de impact asupra sănătăţii publice.

Până la acest moment nu a fost publicat niciun ordin al Ministrului Sănătăţii prin care să se aprobe o astfel de metodologie, în prezent neexistând prin urmare nicio persoană fizică sau juridică abilitată să emită astfel de studii .

APM Ilfov şi directorul acestei instituţii, dl. Alin Romeo Ciprian Stanciu se fac deja vinovaţi de nerespectarea prevederilor legale indicate mai sus, având în vedere că la data 20.12.2018 au emis decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în baza unui studiu de impact cu privire la sănătatea populaţiei care nu este valabil, fiind emis de o entitate necertificată de Ministerul Sănătăţii.

Aşadar studiul de impact depus de Ecorec S.A. nu este valabil şi nu poate fi luat în considerare pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

Studiul de impact asupra sănătăţii publice emis de I.N.S.P nu era favorabil Ecorec S.A., acesta fiind motivul pentru care nu a fost depus în atenţia autorităţilor de reglementare în materie de protecţie a mediului.

Rezultatul acestui studiu a fost alarmant, cercetările specialiştilor scoţând în evidenţă impactul major al activităţii periculoasei groapi de gunoi Glina asupra sănătăţii populaţiei din zona Popeşti-Leordeni, Glina, comuna Berceni şi cartierele bucureştene limitrofe muntelui de gunoi nociv.

Ca urmare, Ecorec, administratorul periculoasei groapi de gunoi Glina, nu a mai depus la APM Ilfov în cadrul procesului de reautorizare studiul făcut de INSP, care evident ar fi dus la respingerea autorizării şi închiderea activităţii de depozitare a deşeurilor.

Dar cel mai important aspect este faptul că studiul întocmit de INSP este un document public, intrând astfel in circuitul public ca probă martor pentru alte eventuale studii frauduloase care ar putea fi efectuate în viitor dar şi pentru toate procesele în instanţă şi acuzaţiile aduse celor vinovaţi.

În schimb, grupul infracţional a găsit o alternativă la această situaţie şi o soluţie care să permită continuarea activităţii la periculoasa groapă de gunoi Glina, soluţie care ar fi urmat să îmbolnăvească şi să omoare oameni nevinovaţi pentru următoarea perioadă de 10 ani. Această soluţie “minune” a fost aceea de a efectua un nou studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei dar de această dată nu de un institut de stat cum este INSP, ci de o societate privată. Studiul a fost făcut de societatea privată Exincon, dar legea nu permite şi nu există norme de aplicare ale legii care să dea dreptul societăţilor private să efectueze studii de sănătate publică, concluzia fiind că studiul este nul şi neutilizabil într-un proces de autorizare a unui depozit de deşeuri.

Mai mult, Ecorec, administratorul periculoasei groapi de gunoi Glina, este o societate fantomă, nu are organe statutare din luna iulie 2018, nu are administratori sau responsabili legali şi nu a depus la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare obligatorii din anul 2015 până în prezent, deci nu îşi poate asuma nici cea mai mică responsabilitate de mediu sau de protecţie a sănătăţii populaţiei. Cel mai periculos fapt care se poate întâmpla în acest context este acela că orice daună ecologică, poluare, radiaţii, incendii, răspândirea de boli în rândul populaţiei nu poate fi imputată Ecorec deoarece nu are reprezentant legal, aceste daune ar urma să fie suportate de stat în final, pagubele putând fi imense.

Derularea activităţii infracţionale continuate:

O persoană venită din partea societăţii fantomă Ecorec, care administrează ilegal periculoasa groapă de gunoi Glina, directorul economic Corina Blănaru, fără a avea mandat valabil, depune la APM Ilfov în cadrul procesului de reautorizare studiul se sănătate ilegal şi neautorizat întocmit de societatea privată Exincon şi cu intenţie directă, prezintă ca adevărată o fapă mincinoasă arătând o situaţie frauduloasă şi denaturată a realităţii, cu scopul inducerii în eroare a instituţiilor implicate în autorizarea gropii de gunoi Glina şi obţinerea acordului acestora.

APM Ilfov, prin directorul executiv Alin Romeo Ciprian Stanciu şi Simona Creţu evită verificarea societăţii fantomă Ecorec şi conştienţi fiind că încalcă legea, acceptă studiul de sănătate publică întocmit neautorizat şi ilegal de Exincon, demarând în acelaşi timp procesul de reautorizarea gropii de gunoi Glina, cerând avize şi acorduri inclusiv în cadrul şedinţelor de analiză tehnică, altor instituţii ale statului angrenate în acest proces de autorizare, respectiv: Consiliul Judetean Ilfov, Prefectura Ilfov, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov, Institutul pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Ilfov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Institutul Teritorial de Munca Ilfov.

Prin acţiunea sa de inducere în eroare a reprezentanţilor instituţiilor mai sus menţionate şi a funcţionarilor acestora, participanţi la şedinţele de analiză tehnică de la APM Ilfov, prin prezentarea ca adevărate şi valabile a unor fapte mincinoase, directorul executiv Alin Romeo Ciprian Stanciu şi Simona Creţu au comis şi ei de conivenţă cu aşa zişii reprezentanţi ai Ecorec, infracţiunea de înşelăciune.

De aceeaşi parte a grupului infracţional a fost şi directorul Dănuţ Crăciun de la DSP Ilfov, singura autoritate cu competenţă de protecţie a sănătăţii populaţiei din zona limitrofă periculoasei gropi de gunoi Glina, care, ignorând studiul realist făcut de stat prin INSP, ce evidenţia impactul negativ asupra sănătăţii populaţiei, preia concluzii “pozitive” din studiul ilegal şi neautorizat întocmit de societatea privată Exincon şi ca urmare notifică APM Ilfov acordul DSP Ilfov pentru reautorizarea activităţii la periculoasa groapa de gunoi Glina.

Pentru a realiza infracţiunea, directorul DSP Ilfov, Dănuţ Crăciun foloseşte anumite mijloace de înşelare scrise, extrem de ingenioase şi plăsmuirea unor acte sub semnătură privată, trimise ulterior către APM Ilfov, prin care spune că la groapa de gunoi Glina nu se respectă distanţa de protecţie sanitară de 1000 de metri prevăzută de lege, datorită extinderii construcţiilor imobiliare, dar acest fapt nu impactează negativ sănătatea populaţiei din zona limitrofă, concluzie total în contradicţie cu studiul de sănătate realizat de INSP.

Directorul executiv al APM Ilfov Alin Romeo Ciprian Stanciu, împreună cu Simona Creţu ascund documentele de reautorizare faţă de publicul interesat şi direct afectat de groapa de gunoi Glina, blocheză site-ul agenţiei la capitolul Ecorec, pentru a se evita descoperirea utilizării studiului neautorizat întocmit de Exincon şi contestarea în consecinţă a procedurii de autorizare a periculoasei gropi de gunoi Glina. Mai mult, fără o consultare a publicului afectat făcută în conformitate cu legea şi obţinând prin inducerea în eroare acordul scris al celorlalte autorităţi implicate în procesul de autorizare, mai puţin CJ Ilfov si Apa Nova, pe data de 20 decembrie 2018 directorul APM Ilfov Alin Romeo Ciprian Stanciu şi Simona Creţu emit draftul de autorizare a periculoasei gropi de gunoi Glina, totul în baza studiului de sănătate publică ilegal întocmit de Exincon şi a actelor de la DSP Ilfov plăsmuite ingenios de directorul acestei instituţii, Dănuţ Crăciun.

Acţiunea de amăgire făcută de aşa-zişii reprezentanţi ai Ecorec, precum directorul economic Corina Blănaru, împreună cu directorul DSP Ilfov Dănuţ Crăciun şi directorul executiv APM Ilfov Alin Romeo Ciprian Stanciu, şi complicii acestora a îmbrăcat forma unei infracţiuni continuate, consumate în momentul producerii primelor pagube pentru instituţiile publice şi ministerele angrenate procesul de autorizare a gropii de gunoi Glina, care au avut costuri şi cheltuieli imporatante, timp de peste 18 luni, cu personalul de specialitate implicat în autorizare, cu plata onorariilor avocaţiale, din partea APM Ilfov, pentru procesele din instanţă aferente acestei autorizări, dar şi alte pagube mult mai mari, de milioane de euro, care rezultă din încasările frauduloase făcute de Ecorec în toată această perioadă de derulare a autorizării.

Dovedind încă o dată implicarea şi continuarea infracţiunilor începute cu peste un an în urmă, în data de 14 martie 2019 directorul executiv APM Ilfov, Alin Romeo Ciprian Stanciu, susţinut de directori şi funcţionari ierarici superiori, convoacă o şedinţă de analiză tehnică la sediul agenţiei în scopul obsesiv de reautorizare a gropii de gunoi Glina, având în continuare ca bază studiul ilegal întocmit de Exincon şi adresele provenite de la DSP Ilfov. Cu cât se prelungeşte această procedură de autorizare a periculoasei gropi de gunoi Glina, cu atât creşte prejudiciul infracţiunii continuate cât şi pericolul social ţinând cont că principalele victime sunt instituţiile statului.

Ca urmare, cetăţenii şi populaţia din jurul periculoasei gropi de gunoi Glina somează în mod public pe directorul APM Ilfov, şefii ierarhici superiori ai acestuia şi funcţionarii publici implicaţi în autorizarea periculoasei gropi de gunoi Glina să înceteze imediat orice formă de promovare a elementelor frauduloase care ar putea conduce la reautorizarea gropii de gunoi Glina fiind evident că acest comportament nu este aliniat respectării interesului şi sănătăţii publice, ci serveşte în mod exclusiv interesele Ecorec şi acţionarilor acesteia şi să emită decizia de respingere a cererii de autorizare ca urmare a faptului că în mod judicios se poate constata că Ecorec nu a făcut dovada că activitatea la groapa de gunoi Glina nu impactează sănătatea populaţiei.

Asociaţia A.E.D.E este o asociaţie apolitică, ce are ca scop implicarea în promovarea şi apărarea intereselor cetăţenilor în vederea creşterii calităţii vieţii conform standardelor europene şi al asigurării unui mediu de viaţă sănătos, promovarea proiectelor de interes local şi regional, educaţie, sănătate, protecţia mediului, spaţii verzi şi asigurarea transparenţei instituţiilor în faţa cetăţeanului.

Asociaţia noastră activează la nivel naţional şi are reprezentanţi în comunele Popeşti Leordeni, Glina şi Berceni, unde este amplasată groapa de gunoi Glina. Reprezentanţii asociaţiei din comunele menţionate se asigură că în comunitatea lor sunt respectate drepturile şi interesele cetăţenilor.

25 martie 2019

Asociaţia Europenă pentru Dezvoltare Ecodurabilă A.E.D.E.

Vicepreşedinte, Adrian MARDALE