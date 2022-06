Explicaţiile unui judecător care a clasat un dosar după decizia CCR privind prescripţia: Nu se poate considera că se ajunge la o încălcare a dreptului UE

Completul format din judecătorii Mihail Udroiu, Denisa Vidican şi Olimpiu Berindei de la Curtea de Apel Oradea a dispus încetarea procesului penal faţă de o persoană trimisă în judecată pentru ameninţare, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi violarea sediului profesional, invocând intervenţia prescripţiei răspunderii penale, în urma deciziilor date de CCR în anul 2018 şi 2022.

Potrivit sursei citate , în motivarea deciziei, redactată de Mihail Udroiu, sunt expuse pe larg caracteristicile instituţiei răspunderii penale, iar magistratul susţine că este nevoie de citarea corectă a doctrinei. Judecătorul acuză că analiza Parchetului General, potrivit căreia neconstituţionalitatea art. 155 din Codul Penal nu antrenează principiul legii mai favorabile, iar în cauzele legate de corupţie trebuie aplicat principiul supremaţiei dreptului UE, este eronată, întrucât ar veni în contradicţie cu practica instanţelor şi a parchetelor.

„In consecinta, Curtea apreciaza ca fiind eronata analiza efectuata in Nota Parchetului General nr. 1470 /C/1364/III-13/2022 din 10.06.2022 privind criterii unitare de aplicare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2022 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2022, prin care se ajunge la concluzia ca examinarea efectelor neconstitutionalitatii art. 155 alin. (1) Cod penal nu antreneaza principiul legii penale mai favorabile”, se arată în motivarea Curţii de Apel Oradea.

Judecătorul Mihail Udroiu a mai arătat în motivarea citată că „ nu se poate considera că, prin aplicarea principiilor legii penale mai favorabile consecutiv Deciziilor Curţii Constituţionale şi reţinerea unei durate aproape duble faţă de standardul minim unional, se ajunge la o încălcare a dreptului Uniunii Europene”.

Mihail Udroiu îl citează pe profesorul Vintilă Dongoroz şi precizează că prescripţia este o instituţie de drept substanţial, căreia îi este aplicabil principiul legii penale mai favorabile. „Nu se poate decela existenta unui risc sistemic de impunitate ca urmare a Deciziilor Curtii Constitutionale, strict prin aplicarea ca lege penala mai favorabila numai a termenelor de prescriptie generala de 8, respectiv 10 ani", potrivit motivării citate.

În plus, judecătorul mai menţionează că „prevederile art. 155 alin. (1) Cod penal, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 71/2022, nu pot de plano produce efecte juridice intreruptive de prescripţie după intrarea lor în vigoare în cauzele pendinte”. „Cu cat raspunderea penala este angajata mai tarziu fata de data savarsirii infractiunii, cu atat eficienta ei scade, rezonanta sociala a savarsirii infractiunii se diminueaza, iar stabilirea raspunderii penale pentru savarsirea infractiunii nu mai apare ca necesara, deoarece urmarile acesteia ar fi putut fi inlaturate sau sterse. totodata, in intervalul de timp scurs de la savarsirea infractiunii, autorul acesteia, sub presiunea amenintarii raspunderii penale, se poate indrepta, fara a mai fi necesara aplicarea unei pedepse”, a mai explicat judecătorul Mihail Udroiu.