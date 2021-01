Elucubraţiile lui Cumpănaşu pe TikTok, exemplul perfect pentru care trebuie supravegheaţi copiii pe net

Aproape 500.000 de elevi din România urmăresc un cont de TikTok în care profesorii sunt blamaţi, arătaţi cu degetul şi poziţionaţi ca şi cum ar fi adversari ai elevilor. Se întâmplă pe contul „proful online”, administrat de Alexandru Cumpănaşu, fost candidat independent la alegerile prezidenţiale, fost „justiţiar” în cazul Caracal şi suspect într-un dosar pe fonduri europene. În timp ce părinţii sunt şocaţi de conţinutul extrem de dur la care au acces copiii lor, postările de pe TikTok, realizate de multe ori pe ritmuri de manele, au ajuns subiect de discuţie în cancelarii, dar s-au lăsat şi cu un dosar penal deschis de Poliţia şi Parchetul Judecătoriei Sectorului 4.

„Vreau şi eu să văd dacă vreun profesor va avea tupeul - tupeul! - să încalce legea, să-ţi pună note şi să te condamne că nu ţi-ai făcut tema de vacanţă. (...) Eu nu ştiu ce psihopaţi sunt de partea ailaltă, ce derbedei sunt de partea ailaltă ca profesori. Da? Din păcate, ne arată că perverşii în sistemul de învăţământ sunt destul de mulţi. Acuma, cu tot respectul, să vezi fete de 15-16-17-18 ani făcând genuflexiuni, flotări şi altele, pe cameră, ca înregistrări, ele pot fi folosite şi altfel. Pot fi puse pe site-uri de o altă natură! NU daţi cu voi nicio înregistrare!”, îi spune, de pildă, Alexandru Cumpănaşu, pe un ton revoltat, unui fan care se plângea că s-a săturat să facă teme de vacanţă.

Aventurile sexuale

Mai mult, Cumpănaşu povesteşte şi despre aventurile sexuale din tinereţe, despre relaţiile intime pe care le-ar fi avut cu multe femei care au ajuns inclusiv directoare de şcoli. Postarea a fost făcută chiar înainte de Crăciun, iar subiectul ar fi fost ales după ce mai multe eleve s-ar fi plâns că nu se înţeleg la şcoală cu profesoarele. „... Acum ţin lecţii de moralitate când la 14-15 ani făceau sex cu mine? Ele vă ţin vouă morală? Sigur, pe ascuns, fără să ştie părinţii, fără să ştie nimeni că, deh, mai lăsam dracu’, mă mai trezeam şi pe la vârsta aia cu vreuna care să rămână însărcinată când eu aveam vârsta pe care o aveam. (...) Sau să vă aduc aminte de sexul prin toaletă pe care l-am făcut cu unele dintre voi şi aţi ajuns profesoare? Nu mai vorbesc de liceu! Eu acum vorbesc de şcoala generală!”, spune Cumpănaşu.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale îşi continuă prelegerea invocând şi vacanţele petrecute pe litoral, „Bun! Dar, am eu o rugăminte la astea care se dau fete mari, la profesoarele astea, nu vă mai daţi fete mari că aţi fost colege de generaţie cu mine, iar la Eforie Nord, la Costineşti... ă? De Costineşti vă aduceţi aminte? Că aţi ajuns profesoare, aţi ajuns învăţătoare, directoare de şcoli... Ce mama dracu’, vorbesc de alea pe care le cunosc, sunt convins că au fost multe altele pe care... nu am avut ocazia să am relaţii intime cu ele. Dar, întreb şi eu, voi, astea care la 14 ani vă arătaţi aşa, cum zic copiii din ziua de azi, vă arătaţi aşa cu mine şi părinţii voştri vă ştiau de îngeraşi, de copile model, o fi corect acum să le daţi lecţii şi să vă răţoiţi la fetele din ziua de azi? Sau la băieţi?“, a spus Alexandru Cumpănaşu fie arătând obrazul, fie dându-şi ochii peste cap.

Între foamea de bani şi dosarul penal

Experţii consideră că demersurile lui Alexandru Cumpănaşu sunt unele mercantile, cu un pronunţat iz penal, dar şi cu o latură tocmai bună pentru a fi studiată de specialiştii în psihiatrie. „Omul face bani pe acele vizualizări, omul vinde un produs, marea problemă este societatea care cumpără produsul ăla”, atrage atenţia sociologul Gelu Duminică. „Trebuie să educăm consumatorul, în cazul de faţă copiii, ce înseamnă produsul de slabă calitate, ce înseamnă ura, dihonia, ce înseamnă lipsa de respect şi cu siguranţă peste ceva vreme astfel de personaje nu vor mai fi consumate”, arată sociologul.

La rândul lui, expertul în educaţie Ştefan Vlaston susţine că acest caz este de competenţa autorităţilor. „Nu mai e o chestiune legată de relaţia copii-profesori-părinţi şi de modul în care elevii explorează universul online. Este o chestiune care ţine de zona penalului, punct. Să sperăm că instituţiile statului îşi vor face datoria pentru că aici vorbim, pur şi simplu, de securitatea copiilor.

Pentru că aceştii copii sunt puşi în pericol atunci când la şapte, opt sau nouă ani ascultă aventurile sexuale ale unui individ. Sigur, colateral, părinţii trebuie să-şi supravegheze mai bine copiii atunci când îi lasă pe internet pentru că nu numai Cumpănaşu este un pericol, atracţiile dăunătoare pentru psihicul lor sunt nenumărate în mediul virutal”, a declarat expertul în educaţie Ştefan Vlaston.

Posibil impostor şi eventual pacient

Psihologul Mihai Copăceanu susţine că este de-a dreptul şocant modul în care un om fără competenţe poate să-şi atribuie rolul de „proful online”.

„Ce ne intrigă este uşurinţa cu care o persoană fără nicio competenţă pedagogică şi nicio experienţă academică oferă în mod liber şi lipsit de orice etică profesională recomandări şi îndemnuri unor tinerii dornici de a primi răspunsuri la problemele cu care se confruntă. Din păcate, influenţa este foarte mare şi periculoasă atât prin numărul extrem de ridicat de urmăritori (peste 520.000), cât mai ales prin vulnerabilitatea vârstei, unii dintre următori şi cei care adresează întrebări au 8 respectiv 10 sau 12 ani.

Limbajul agresiv şi vulgar, lipsa oricărei cenzuri, abordarea oricăror subiecte inclusiv cele de maximă vulnerabilitate pentru copii ne fac să credem că riscurile pentru copiii care urmăresc acest cont şi îl asociază cu autoritatea de «profesor» sunt mult mai grave. Este inadmisibil. Niciun cadru didactic, mentor sau coach în adevăratul sens al cuvântului nu ar putea exercita o asemenea abordare condamnabilă, ar avea nişte limite în exercitarea profesiei lor. Şi asta din simplul mortiv că, pentru copii, riscurile sunt foarte mari atât din punct de vedre comportamental, cât şi pentru sănătatea psiho-emoţională”, a precizat psihologul.

După părerea mea, omul are grave probleme de personalitate încât poate fi considerat un caz medical care trebuie să ajungă pe mâna psihiatrilor. Mircea Kivu Sociolog

În fine, sociologul Mircea Kivu este chiar şi mai tranşant când vorbeste despre cazul lui Cumpănaşu. „După părerea mea, omul are grave probleme de personalitate. Atât de grave încât poate fi considerat un caz medical care trebuie să ajungă pe mâna psihiatrilor”, a precizat Mircea Kivu.