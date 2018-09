Dronele profesionale, noul aliat al Poliţiei de Frontieră în combaterea contrabandei de ţigări din nordul ţării

Asta cu atât mai mult cu cât de mai bine de nouă luni, contrabandiştii din Ucraina reuşiseră performanţa de a transporta cartuşe de ţigări cu ajutorul unor drone. Unele au fost interceptate de Poliţia de Frontieră, altele nu.

România are în prezent 2.000 de kilometri de graniţă cu ţări non-UE, în care preţul tutunului poate fi şi de până la şase ori mai mic. O treime e graniţă comună cu Ucraina, o altă treime cu Moldova şi ultima treime cu Serbia. Dar dintre acestea trei, situaţia cea mai gravă se înregistrează pe sectorul graniţei cu Ucraina, acolo unde situaţia economică din zonă, de ambele maluri ale Tisei, dar şi războiul civilă din ţara vecină, au contribuit şi contribuie şi azi la perpetuarea acestei situaţii. O recunoaşte inclusiv Împuternicitul Şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Florin Coman. „Atunci când un pachet de ţigări din Ucraina costă 2,5 – 3 trei lei, iar preţul unui pachet de ţigări de la noi e de şase ori mai scump, apare inevitabil tentaţia. În plus, salariile nu sunt mari aici la noi în zonă. Ca să nu mai adaugăm şi faptul că zilnic fiecare roman poate adduce, legal, din Ucraina, două pachete de ţigări. Pe care le fumează sau le vinde”, precizează acelaşi Coman. Practic, la „prima strigare” ţigările în zonă se vând cu cinci sau şase lei, dar preţul lor rămâne net inferior celor „oficiale”, chiar şi la mâna a doua sau a treia neurcând mai sus de şapte, maxim opt lei pachetul.

Potrivit specialiştilor, doar anul trecut România a pierdut 2,8 miliarde de lei, adică echivalentul a 640 de milioane de euro, din cauza contrabandei cu ţigări. Astfel, ţara noastră a înregistrat în 2017 un nivel mediu al contrabandei cu produse de tutun de 16%, aproape dublu faţă de cel înregistrat ân ţări precum Suedia sau Norvegia, acolo unde există un nivel mediu al contrabandei de 8,7%.

Mai mult, se preconizează că românii fumează circa 10% din totalul ţigaretelor de contrabandă ce se consumă anual în întreaga Uniune Europeană. Matematic, există şi o cifră: 4,3 miliarde de ţigări de contrabandă au fost fumate la noi doar anul trecut!

Fenomenul e departe de a-şi fi trăit încă momentul culminant, întrucât conform declaraţiilor aceluiaşi Florin Coman, de circa un deceniu, anual, capturile ţigărilor de contrabandă cresc cu 5 sau chiar zece procente. Nimic nu e exclus din „arsenalul” contrabandiştilor în încercarea de a străpunge liniile româneşti de apărare: tiruri, maşinile oficiale ale firmelor de curierat, autocare, ba chiar şi turisme sau banalele căruţe din zonă. Iar mai nou, „perla coroanei” e asigurată de drone, care pot duce în zbor, peste graniţă, sute de cartuşe de ţigări la un singur zbor, pe care apoi le lasă în locuri special amenajate, cunoscute de intermediari, al căror rol e acela de a definitiva „misiunea”.

Poliţia de Frontieră deţine în prezent la Sighet milioane de pachete de ţigări de contrabandă confiscate, care aşteaptă cuminţi, pe sorturi, culori şi încăperi, deciziile judecătoreşti prin care vor fi distruse. Tentaţia loveşte uneori şi în „inima” alor noştri. În condiţiile în care un singur transport îţi poate asigura un venit de câteva zeci de mii de euro, iar salariile de la stat nu depăşeşc 4.500 de lei, şi asta doar în cazul ofiţerilor, într-un fel situaţia are o explicaţie logică. Din nou Florin Coman e cel care intervine: „E meseria noastră, pentru care am optat, cu cele bune şi cu cele rele ale ei. Dar am avut şi colegi care după 20 de ani de muncă la noi au căzut în păcat. O anumită situaţie familială şi mai ales atracţia banilor îţi pot suci oricând minţile. Şi o dată sucite, nu-ţi mai revii. Dar întotdeauna, absolut întotdeauna, fie contrabandiştii, fie colegii noştri care cad în păcat pică în cursă. Fiindcă noi vorbim în meseria asta despre o cursă de anduranţă, una pe care în cele din urmă o câştigăm, din simplul motiv că noi suntem de partea binelui. Şi asta o ştiu cu toţii!”

Florin Coman admite că s-au înregistrat şi cazuri de agresiune, în special verbală şi psihologică, cu numeroase plângeri penale la adresa „grănicerilor”, dar „dacă contrabandistul te ştie drăcos, până la urmă cedează, pur şi simplu ori îşi caută alt sector, ori nu-şi mai pregăteşte la fel de bine paşii, lucru care imediat va fi în defavoarea sa”.

Noile drone din dotarea Poliţiei de Frontieră vin din partea companiei British American Tobacco, care derulează mai nou un proiect special, intitulat „Stop contrabandei”. „Am decis să vorbim cu cei de la Poliţia de Frontieră în încercare de a ajuta autorităţile să lupte mai bine împotriva traficului ilicit de ţigări. Spre exemplu, reducerea acestui trafic de contrabandă a permis companiei noastre să-şi crească contribuţia la bugetul de stat cu circa opt miliarde de lei, doar într-un an”, a precizat Adrian Frăţilă, External Affairs Manager la British American Tobacco.