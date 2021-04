Declaraţie surprinzătoare a unui deputat USR: „În guvernarea PNL-Orban s-a furat enorm”

„27 de secunde de TUPEU marca Ludovic Orban-PNL!", a scris Emanuel Ungureanu pe pagina sa de facebook.

Deputatul USR a spus că personal a făcut chiar o plângere la DNA şi a indicat cine sunt cei care au furat în perioada guvernării Orban.

„În timpul mandatului de prim-ministru al lui Ludovic Orban, în plină pandemie, în guvernarea PNL-Orban s-a furat enorm.

În 3 iunie 2020 am depus la DNA o plângere penală despre furăciunile comise în timpul mandatului de ministru al Sănătăţii PNL, Nelu Tătaru. Vă amintiţi marele furt de la UNIFARM? DNA a deschis peste 105 de dosare de corupţie, am depus documente, am dat declaraţii ca martor, am indicat hoţii, cu subiect şi predicat!", a scris deputatul USR.

Emanuel Ungureanu a făcut apoi referire la ancheta jurnalistei Paula Herlo care a dezvăluit în emisiunea „România, te iubesc” că sute de milioane de euro au fost cheltuite pe spitale COVID inutilizabile, iar DNA strânge acum probe.

„Jurnalista Paula Herlo i-a adresat câteva întrebări lui Ludovic Orban cu privire la achiziţiile din timpul pandemiei! Priviţi tupeul lui Orban!", a mai scris deputatul USR care apoi a postat un filmuleţ în care Herlo îl întreabă pe fostul premier despre achiziţiile făcute în mandatul său.

„Să-mi spuneţi ce vreţi să vorbiţi cu mine pentru că nu sunt obligat să-mi puneţi camera să vorbesc, să mă luaţi imediat la întrebări”, a fost răspunsul lui Ludovic Orban.