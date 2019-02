De ce a avizat secţia pentru procurori a CSM revocarea lui Lucian Onea de la DNA Ploieşti

„Astfel cum s-a arătat în adresa DNA, Secţia pentru procurori mai reţine faptul că apariţia în mass media a unor articole privind modalităţile prin care domnul procuror Onea Lucian a înţeles să îşi exercite atribuţiile specifice funcţiei, este de natură a influenţa în mod negativ percepţia opiniei publice asupra întregii activităţi a acestei structuri specializate de parchet”, mai spun procurorii CSM.

La rândul său, Onea a formulat un punct de vedere privind cererea de revocare şi a cerut respingerea acesteia.

„Domnul procuror a susţinut că despre propunerea de revocare a sa din funcţia de procuror al DNA a luat cunoştinţă din presă, nefiindu-i comunicată intenţia de a se dispune această măsură şi nefiindu-i respectat dreptul la apărare, încălcându-se astfel principiile stabilităţii şi independenţei procurorului. (...) În plus, Onea Lucian Gabriel a invocat faptul că (...) solicitarea nu are la bază verificări reale, care să se fi desfăşurat într-o perioadă de timp bine delimitată, perioadă în care să îşi fi desfăşurat activitatea sub directa supraveghere, coordonare a procurorului şef al serviciului ori a procurorului şef interimar, în condiţiile în care este suspendat din funcţie în data de 27.06.2018 şi se propune practic revocarea sa dintr-o funcţie suspendată”, se mai arată în documentul menţionat.

Secţia pentru procurori a CSM a avizat favorabil, în 15 ianuarie, solicitarea de revocare a lui Onea Lucian Gabriel din funcţia de procuror în cadrul DNA -Serviciul Teritorial Ploieşti.