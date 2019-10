Cum să intimidezi un magistrat: metoda „brevetată“ de Inspecţia Judiciară

Practic, judecătoarea Georgeta Ciungan a relatat pe pagina de Facobook a colegului ei, Bogdan Mateescu, momentele halucinante pe care le-a trait cu inspectorii de la Inspecţia Judiciară.





„Audierea în cadrul cercetării disciplinare a avut loc exact în ziua în care aveam termen de judecată în cauza în care am sesizat CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene-n.r.) şi formează totodată obiectul cercetării. Deşi am anunţat în prealabil că este discutabil să fiu audiată în aceeaşi zi, am fost anunţată că atunci voi fi audiată. Am intrat la ora 10 la audiere în cadrul cercetării disciplinare, la ora 11 am anunţat că trebuie să intru în sala în acea cauză. Am început şedinţa, si la vreo 30 de minute de dezbateri pe anumite chestiuni de judecată, avocatul care iniţial a făcut plângere formulează cerere de recuzare pt că sunt cercetată disciplinar. Si am intrebat de ce nu m-au recuzat de la începutul şedinţei. Raspunsul a fost în sensul că au aşteptat să vadă dacă mă abţin. Ies din sala ca ăa se soluţioneze recuzarea, mă întorc la audiere la IJ si sunt întrebată, printre altele, dacă a fost admisă recuzarea? Afirm că nu stiu, si tot printre altele, sunt întrebată dacă e o cauză cu miza. Paf. Dincolo de toate aceste „întâmplări mai trebuie sa stiti că la data când a fost formulată plângerea la inspecţie de un avocat, eu nu mă pronunţasem pe sesizarea CJUE si nici nu era redactată hotărârea de trimitere. Abia la o lună am trimis la CJUE si in rezoluţia de începere a cercetării disciplinare este reţinută ca stare de fapt doar pasaje, si in mod exclusiv, din hotărârea de sesizare a CJUE. Am invocat nelegalitatea cercetării pt ca practic inspectorul mi-a urmarit cauza, dar mi-a respins cererea.”, povesteşte magistratul.





Din acest motiv, cei trei judecători cer sesizarea de urgenţă a Inspecţiei Judiciare pentru a fi făcute toate verificările necesare în acest caz. „Apreciem că se impune şi verificarea posibilităţii de săvârşire a vreunei abateri disciplinare de către inspectorul judiciar desemnat pentru instrumentarea cauzei”, precizează magistraţii, care au anexat cererii şi o serie de documente printre care şi procesul verbal de ascultare în cadrul cercetării disciplinare a judecătorului Georgeta Ciungan, din 16 septembrie 2019.





Ascunderea procedurii





Despre acest caz, recent, Forumul Judecătorilor din România (FJR) a atras atenţia opiniei publice asupra faptului că se încearcă, de IJ şi de conducerea CSM, ascunderea grosolană a acestei proceduri disciplinare iniţiate faţă de judecătoarea Ciungan care a sesizat, în exercitarea atribuţiilor sale jurisdicţionale, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu deciziile CCR care afectează procesele în care sunt implicate acuzaţii de corupţie.





Se cere demisia lui Netejoru





În cursul zilei de ieri, legat de acest caz, judecătorii Andrea Chiş, Mihai Andrei Bălan şi Bogdan Mateescu, dar şi procurorii Cristian Mihai Ban, Florin Deac, Andrei Solomon şi Tatiana Toader au semnat o scrisoare deschisă prin care cer demisia şefului Inspecţiei judiciare, Lucian Netejoru. „Potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public, a existat cel puţin un caz al unui magistrat judecător fată de care Inspecţia Judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare pentru abaterea prev. de art. 99 lit. ş din Legea 303/2004, ca urmare a sesizării CJUE, soluţia de respingere a sesizării fiind confirmată de dumneavoastră cu doar trei zile înainte de emiterea adresei de răspuns către CSM. Suntem consternaţi de atitudinea dvs. prin care a fost indus în eroare CSM şi considerăm că această împrejurare este de natură să adâncească şi mai mult temerea cu privire la existenţa unei presiuni asupra judecătorilor, fapt absolut inacceptabil prin prisma principiului fundamental al independenţei judecătorilor”, se arată în scrisoare.





În context, semnatarii documentului subliază faptul că în ultimul Raport MCV sunt reţinute aspecte extrem de grave în privinţa Inspecţiei Judiciare. „O dată în plus, ne obligă să vă solicităm public asumarea responsabilităţii, prin prezentarea demisiei din calitatea dumneavoastră de conducător al unei instituţii cu rol esenţial în sistemul judiciar”, se mai arată în scrisoare.