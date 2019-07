Cristina Tarcea, despre refuzul de a mai candida la Curtea Supremă: Mi-e dor să trăiesc printre oameni cu bun simţ

„Răspunsul diplomatic ar suna la maniera am obosit. Răspunsul sincer este că în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionez cu persoane din afara sistemului de justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit, m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie", a declarat Cristina Tarcea, potrivit Mediafax.





"Asaltul la care a fost supusă Curtea Supremă m-a făcut de mult timp să meditez la ideea dacă merită sau nu să îmi duc mai departe mandatul. Şi am spus: Da, trebuie să îmi termin mandatul, pentru a demonstra că plec când vreau eu şi nu când vor alţii", a mai spus Tarcea.





Singurul magistrat care şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al ICCJ este judecătorul Corina Corbu, în vreme ce actualul preşedinte al instanţei supreme, Cristina Tarcea, nu şi-a depus dosarul pentru un nou mandat.





Mandatul Cristinei Tarcea va expira în luna septembrie a acestui an. Singurul magistrat care şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Curţii Supreme este judecătorul Corina Corbu, inculpată de DNA în 2014 în dosarul judecătoarei Gabriela Bîrsan şi achitată în 2018.





Corina Corbu a fost achitată definitiv de ÎCCJ în dosarul de corupţie în care a fost vizată şi Gabriela Bîrsan. În urma deciziei de achitare, preşedintele Klaus Iohannis a semnat, anul trecut, decretul de numire a Corinei Corbu în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ din cadrul ÎCCJ, pe o perioadă de trei ani.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: