Cosmonautul Dumitru Prunariu şi astronautul emiratez Hazzaa AlMansoori în dialog la Pavilionului României de la Expo 2020 Dubai

Evenimentul a fost deschis de comisarul general al Secţiunii Române la Expo 2020 Dubai Ferdinand Nagy, care a mulţumit celor doi invitaţi pentru prezenţa în cadrul Pavilionului României şi i-a felicitat pentru realizările profesionale remarcabile.

În deschidere, Dumitru Prunariu, primul astronaut român, a prezentat audienţei cele mai importante momente care au marcat explorarea spaţiului, amintind de primul zbor în spaţiu extraatmosferic realizat de Iuri Gagarin, de prima activitate extravehiculară (AEV), precum şi de primul zbor în jurul Lunii realizat cu o echipă de cosmonauţi. Totodată, a prezentat prima fotografie din spaţiu realizată Pământului, prima joncţiune a două nave spaţiale şi trecerea unei echipe de la o navă spaţială la alta, dar şi imagini cu Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună. În continuarea intervenţiei, Dumitru Prunariu a prezentat principalele momente ale primului său zbor în spaţiu, în cadrul căruia au fost realizate peste 15 experimente ştiinţifice în domenii precum: Fizică, Tehnologia Spaţiului, Medicină şi Biologie. Acesta şi-a încheiat prezentarea cu amintirea principalelor instituţii care coordonează activităţile de cercetare-dezvoltare legate de spaţiu şi aeronautică.

Evenimentul a continuat cu prezentarea lui Hazzaa Al Mansouri, primul astronaut al Emiratelor Arabe Unite, care a plecat în prima misiune spaţială pe data 25 septembrie 2019, la bordul navei Soyuz MS-12. Acesta a mulţumit gazdelor pentru invitaţia în cadrul Pavilionului României la Expo 2020 Dubai, subliniind faptul că este o mare onoare să se afle alături de o personalitate marcantă precum cea a cosmonautului român, astfel de evenimente fiind o ocazie pentru promovarea colaborării şi a eforturilor internaţionale viitoare pentru explorarea spaţiului de către omenire. În acest context, a precizat că unul dintre obiectivele majore ale Emiratelor Arabe Unite este derularea proiectului Mars 2117, prin care se doreşte colonizarea planetei Marte până în anul 2117.

În închiderea dezbaterii, cei doi astronauţi au transmis generaţiilor viitoare că visele nu au graniţe, iar prin efort individual, dar şi prin cooperare şi colaborare, acestea pot deveni realitate şi, astfel, imposibilul devine posibil.

Evenimentul "Space Exploration - from national performance to international cooperation for the benefit of humankind" a fost organizat în marja sărbătorii a 40 de ani de la primul zbor al unui român în spaţiu.

Nava cosmică Soyuz 40 a fost lansată pe data de 14 mai 1981, la ora 20:16 (ora României) şi i-a avut la bord pe cosmonautul român Dumitru-Dorin Prunariu şi comandantul rus Leonid Popov. Nava spaţială s-a cuplat la staţia orbitală pe data de 15 mai, la ora 21:50 (ora României), iar întreaga misiune a durat 7 zile 20 ore şi 42 de minute.