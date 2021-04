Condiţia pusă de autorităţi pentru ca restaurantele să rămână deschise în permanenţă

El a precizat că este o posibilitate aflată încă în discuţie şi că propunerea vine dinspre industria HoReCa.

„Trebuie să vedem partea asta de după pandemie şi am avut discuţii cu restaurantele, pentru că au fost lovite cel mai mult în perioada asta de pandemie, din păcate. Pentru restaurante am propus şi discutăm - nu este o decizie luată, dar discutăm - ca dacă îşi vaccinează tot personalul, şi hotelierii şi aşa mai departe, să fie deschişi tot timpul, să nu mai fie legaţi de rata de incidenţă. Deci, poate să fie deschis, poate cu 50 la sută din capacitate, dar să nu mai fie legaţi de rata de incidenţă - creşte, scade rata de incidenţă, să-i închidem. Să nu mai fie (închis), dacă are tot personalul în acea unitate vaccinat”, a detaliat Florin Cîţu.