Amenda pe care o riscă România de la Comisia Europeană, dacă nu ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor

Comisia a propus această sancţiune financiară joi, când a trimis România în judecată în faţa Curţii Europene de Justiţiei pentru neimplementarea directivei (CJUE), iar decizia finală privitoare la amendă va fi luată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

“Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au consecinţe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio ţară din UE să devină veriga slabă. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape şi în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre”, a declarat Comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourová.

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

„Cu toate că a avut la dispoziţie o sesiune extraordinară de aproape 3 săptămâni, parlamentul a ignorat complet acest proiect, deşi era iminentă amendarea României pentru nerespectarea legislaţiei europene. În schimb, Parlamentul a trecut la foc automat proiecte extrem de controversate, precum Codul Penal”, notează publicaţia G4Media.

„Transpunerea directivei privind spălarea banilor a întarziat nejustificat. Ea trebuia transpusă începand cu luna iunie 2015. La 26 iunie 2017 a expirat termenul de transpunere. Directiva aducea o serie de noutăţi in materie de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi de identificare a beneficiarului real al produsului infracţiunii. Proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. De la începutul lunii martie 2018 a mai stat blocat vreo două luni şi la Secretariatul General al Guvernului. A fost adoptat un proiect de lege de către Guvern abia la 31 mai 2018. Momentan, proiectul este la Parlament”, declara pentru Hotnews în urmă cu o săptămână Răzvan-Horaţiu Radu, fostul agent al României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

„Neimplementarea la timp a acestei directive ne duce direct spre Curtea de Justiţie a UE şi plata unor sancţiuni foarte mari. Ar fi prima dată în istoria noastră de membru UE când am fi obligaţi să plătim sancţiuni. 11 ani am reuşit să evităm o asemenea contraperformanţă. Şi mai grav este că o asemenea condamnare ar putea veni în perioada exerciţiului de către România a Preşedinţiei Consiliului UE din 2019. Eu am atras în mod repetat atenţia factorilor decizionali din zona afacerilor europene, însă fără rezultat. Am spus în mod repetat că o Ordonanţă de Urgenţă ne-ar fi salvat şi ar fi creat premisele clasării acestui dosar", a declarat joi, dupa anuntul Comisiei, fostul agent al României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. „Vorbim de o directivă foarte importantă ce are ca obiect combaterea finanţării terorismului şi a spălării banilor. Probabil însă aceste domenii nu sunt de interes. Mă întreb însă dacă atunci când va trebui să plătim sancţiuni, se va regresa statul român împotriva funcţionarilor de rang inferior şi superior care nu şi-au făcut treaba?”, a adăugat acesta.