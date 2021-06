CNCD nu l-a sancţionat pe IPS Teodosie pentru declaraţiile referitoare la femei, lăsând la latitudinea BOR judecata Arhiepiscopului

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, a afirmat că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia „nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale. Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă.”

„Consiliul constată că, în astfel de cazuri cum este cel supus analizei în temeiul libertăţii religioase şi a principiului autonomiei cultelor recunoscute de statul român, revine acestora din urmă să aprecieze şi să-şi aplice propriile regulamente atunci când, un ierarh în exprimarea libertăţii de conştiinţă şi religioasă poate aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în speţă dreptului la demnitate a femeilor. Acest drept şi această obligaţie a cultelor recunoscute de stat rezultă şi din art. 5 alin. (4) din Legea 498 din 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor: «În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu aducă atingere securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului»”, se arată într-un comunicat al CNCD.

După ce a fost reclamat la CNCD, arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a spus că el, de fapt, preţuieşte femeile , iar „cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi. Dacă Sfânta Scriptură aduce discriminări, cei care au această părere trebuie să-l dea pe Dumnezeu în judecată”.