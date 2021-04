Cinci persoane reţinute şi 4.000 kilograme de tutun confiscate în urma unor percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi

Cercetările privind prelucrarea ilegală a tutunului sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

"Duminică, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, Poliţia Capitalei - Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice al Poliţiei Sectorului 2 şi Serviciul Investigaţii Criminale Central au pus în aplicare 12 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, la adrese şi spaţii tip depozit/containere folosite de mai multe persoane cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competenţă (prelucrare de tutun)", se precizează într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.



Astfel, în urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate 4.161 kg de tutun cu valoare de aproximativ 166.000 euro, 65.000 euro, 20.000 lei, două maşini de tocat tutun, peste 46.000 ţigarete, precum şi alte obiecte destinate confecţionării ţigaretelor.



De asemenea, după efectuarea activităţilor procedurale, cinci persoane au fost reţinute, urmând ca în cursul zilei de luni acestea să fie propuse în vederea luării măsurii arestării preventive, informează sursa menţionată.

