Călin Nistor rămâne încă şase luni şef la DNA. Procurorii CSM au prelungit delegarea

Călin Nistor va ocupa funcţia de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după ce procurorii CSM au prelungit, marţi, delegarea.





Nistor a ocupat funcţia de adjunct al DNA din luna mai 2013.





Nistor, fost adjunct al Laurei Codruţa Kovesi, a fost delegat la conducerea DNA în luna februarie după ce Anca Jurma, şefa interimară a Direcţiei a anunţat că nu mai doreşte prelungirea delagării. Reamintim că DNA operează fără un procuror şef numit de mai bine de un an de zile, de când preşeditele Iohannis a semnat revocarea din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi. Şeful statului a refuzat în mod repetat numirea Adinei Florea în această funcţie, propunerea fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader. Călin Nistor declara acum câteva luni că actuala perioadă este cea mai grea din istoria DNA. „Este cel mai greu an de când activăm în cadrul DNA. Direcţia, poate, trece prin cea mai grea perioadă de când a fost înfiinţată. Ne referim atât la modificările legislative efectuate, la atmosfera în care se lucrează în cadrul DNA şi în spaţiul public”, preciza acesta amintind că din 2015, numărul sesizărilor făcute de cetăţeni şi persoane juridice la DNA a scăzut dramatic, cu 54%.





Birchall, despre selecţia unui şef la DNA: Am început discuţiile







Ministrul Justiţiei Ana Birchall a declarat, marţi, că procedura de selecţie a unui şef pentru DNA va fi declanşată după ce va purta discuţii cu toţi factorii importanţi din sistemul judiciar, pentru a „avea o bază de selecţie foarte mare”.







„După cum cunoaşteţi, am început discuţiile în sistem, inclusiv cu Secţia de procurori. (...) Vreau să asigur o bază cât mai mare, de aceea am început discuţiile, le voi continua, să putem avea o bază de selecţie foarte mare. (...) Criteriile o să le anunţăm, dar de aceea am discuţii, pentru a asigura o bază cât mai largă. Doi: încredere că rezultatul va fi unul care să conducă la profesionalism şi responsabilitate”, a declarat ministrul Ana Birchall, citată de Mediafax.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: