Bode spune că nicio instituţie nu-şi asumă imaginile de filaj cu cei patru procurori şi comisarul Gavriş la masă în Centrul Vechi. „Voi solicita lămuriri”

„Voi solicita lămuriri cu privire la modul în care au ajuns în spaţiul publioc acele informaţii, imagini, de la respectiva activitate, fără să şi le asume nimeni, încălcând prevederile legale, dând nume, imagini, fără ca acestea să fie destinate pblicului”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul de Interne a respins afirmaţiile oamenilor din sistem potrivit cărora poliţiştii de la Poliţia Sectorului 3 ar fi mers „la pont” pentru a controla restaurantul în care se afla comisarul şef Radu Gavriş, precizând că la nivelul ţării au fost făcute 4.000 de controale, iar în Bucureşti 740.

„Din cei 4000 de agenţi economici, 740 au fost verificaţi la nivelul Municipiului Bucureşti. Dintre aceştia, o parte au fost în Centrul Vechi. Aşadar, vreau să elimin orice suspiciune că Poliţia s-a dus la pont într-o anumită locaţie. După ce am constatat ce se întâmplă la respectiva locaţie, am aplicat o amendă contravenţională agentului economic de 5000 de lei. Am sancţionat 25 de participanţi la respectiva...nu era vorba de o petrecere pentru că ei nu aveau legătură toţi unul cu celălalt...cu 17.500 de lei”, a afirmat Bode, potrivit antena3.ro.

Conform ministrului, în afara unui bărbat din Călăraşi care ar fi trebuit să se afla în carantină, în incinta respectivului restaurant se mai aflau două persoane, un cetăţean român şi un cetăţean austriac, care conform reglementărilor în vigoare, ar fi trebuit şi ei să se afle în izolare.

„În incinta respectivului restaurant se mai aflau două persoane, un cetăţean român şi un cetăţean austriac, care conform reglementărilor legale în vigoare, trebuiau să se afle în izolare la un hotel din Bucureşti, şi ei se aflau în respectivă locaţie. Vor fi parte dintr-un dosar penal deschis pe numele cetăţeanului din Călăraşi care, la primele verificări, s-a constatat că trebuia să fie în izolare şi nu la restaurant în Bucureşti”, a explicat Bode.