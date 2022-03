Ministerul de interne, vizită la vama Siret împreună cu omologul francez. Bode: România a adoptat toate măsurile pentru gestionarea optimă a frontierelor

Lucian Bode şi Gérald Darmanin s-au aflat, vineri, la Siret, unde au vizitat tabăra mobilă destinată refugiaţilor din Ucraina.

Cu acest prilej, ministrul de interne a precizat că omologul său francez a constat modul profesionist în care autorităţile române gestionează numărul mare de persoane venit din Ucraina.

“Domnul ministru a constatat chiar la faţa locului modul profesionist în care autorităţile române acţionează pentru gestionarea numărului mare de persoane care ajung în România din Ucraina. Efortul nostru la acest moment este unul foarte mare, însă, îl gestionăm corespunzător din toate punctele de vedere. România a adoptat toate măsurile necesare pentru gestionarea optimă a frontierelor. Avem capacitatea tehnică pentru a da un răspuns adecvat la criza umanitară din Ucraina. Am transmis domnului ministru că deja am operaţionalizat Centrul Logistic de stocare şi distribuţie a asistenţei umanitare de la Suceava, infrastructură ce asigură toate condiţiile pentru depozitarea, gestionarea şi transportul până la frontiera cu Ucraina a bunurilor materiale transmise pentru asistenţa umanitară”, a explicat Lucian Bode.

De asemenea, ministrul de Interne al Franţei, Gérald Darmanin, a declarat că au fost realizaţi paşi concreţi de solidaritate cu Ucraina.

“Săptămâna trecută în cadrul Consiliului European am făcut paşi concreţi de solidaritate către Ucraina, am declanşat procedura de coordonare umanitară, care permite sosirea a tone de medicamente, îmbrăcăminte şi hrană şi am accelerat astfel sprijinul umanitar şi am declanşat mecanismul de protecţie temporară care permite cetăţenilor ucraineni să fie protejaţi. Pe tot continentul european, toate persoanele vor avea acces la îngrijire medicală, la şcolarizarea copiilor, autorizare pentru a munci şi la asigurări sociale”, a afirmat ministrul de interne francez.