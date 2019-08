Avocatul familiei Luizei: Dincă este sfătuit de cineva. Are o tehnică bine stabilită

„El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învaţă, cred că în timp util, nu ştiu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învaţă. Pentru că eu având atâtea cazuri, vorbim de zeci de ani de meserie, îţi dai seama imediat dacă îl învaţă cineva sau nu, pentru că merge la chestii de o fineţe incredibilă, de genul: mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat şi n-a reuşit şi atunci eu am interpretat că ea îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.

Înţelegeţi? Adică fineţuri din astea, o prosteală, mă rog, dar cu o cheie juridică foarte, foarte ... I-am dat o palmă, n-am avut intenţia, dar totuşi s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit aşa întâmplător, el n-a avut intenţia.

Vă spun, din punctul meu de vedere încearcă să închidă cazul prin cele două victime, să nu se mai sape, să nu se mai meargă nici în dreapta, nici în stânga.”, a spus avocatul, marţi, în timp ce autorităţile au reluat căutările în liziera pădurii din Caracal.





Ancheta de la Caracal a ajuns în a cincea zi consecutivă, în condiţiile în care procurorii DIICOT au un mandat pentru verificări valabil până vineri. Astăzi vor fi făcute percheziţiile informatice asupra telefoanelor lui Gheorghe Dincă şi Alexandrei Măceşanu.

Gheorghe Dincă va fi scos din nou din arestul IPJ Olt pentru a-i va ghida pe anchetatori. Ieri, bărbatul i-a dus pe aceştia într-o pădure în care aruncase resturile unei victime, incinerate la fel cum ar fi făcut şi în cazul Alexandrei Măceşanu.

În acelaşi timp, astăzi ar urma să fie făcută şi expertiza telefoanelor folosite de Gheorghe Dincă în zilele în care a răpit-o şi a ucis-o pe Alexandra. Pe lângă cele trei telefoane ale suspectului principal, astăzi va fi expertizat şi cel al Alexandrei Măceşanu, pe care anchetatorii l-au găsit într-un parc din oraş, la câţiva kilometri distanţă de locuinţa lui Dincă. În cele trei apeluri la 112, Alexandra Măceşanu spunea că sună de pe un telefon găsit în casa în care era sechestrată, pentru că bărbatul i-a luat telefonul ei. Telefonul Luizei Melencu încă nu a fost găsit.

Între timp, sacul cu rămăşiţe umane pe care anchetatorii l-au găsit ieri în pădure şi despre care avocatul familiei crede că i-ar aparţine Luizei Melencu a ajuns la INML. Oasele vor fi supuse analizelor ADN, pentru a se stabili dacă aparţin Luizei Măceşanu, fata dispărută în luna aprilie.

Vor fi făcute probe ADN pentru a se afla dacă osemintele îi aparţin tinerei dispărute în luna aprilie. Crima ar fi avut loc în aceeaşi zi în care fata a fost sechestrată. Iniţial, Dincă a spus că a aruncat trupul în Olt, iar apoi în Dunăre.

