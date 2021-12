AUTOBEST: Dacia Spring este cel mai accesibil vehicul din Europa

Juriul a ales Dacia Spring ca fiind atât cel mai bun cât şi cel mai accesibil vehicul din competiţie. Este vorba de o premieră, întrucât este pentru prima oară în istoria de 21 de ani a competiţiei când juriul AUTOBEST a desemnat câştigător un vehicul 100% electric. „După premiul Good Deal obţinut la Automobile Awards, acest nou trofeu vine ca o recunoaştere a viziunii Dacia de a oferi o soluţie de mobilitate 100% electrică accesibilă tuturor”, au comunicat ulterior oficialii Dacia.





Lansată la sfârşitul lunii martie a.c., Dacia Spring se bucură deja de mare succes în Europa, înregistrând până acum peste 43.000 de comenzi. Spring oferă o mobilitate 100% electrică oferind tot ceea ce este esenţial pentru clienţi (navigaţie, aer condiţionat, compatibilitate Apple Carplay şi Android Auto etc.) la un preţ accesibil. Sub aspectul de SUV compact, vehiculul oferă un spaţiu interior record pentru segmentul mini, un motor electric eficient şi fiabil şi o autonomie de până la 305 km (conform normei WLTP City – 230 km conform normei WLTP Combined). „Suntem foarte mândri că am câştigat premiul AUTOBEST 2022, un trofeu ce confirmă hotărârea Dacia de a oferi clienţilor ceea ce este cu adevărat util pentru ei. Simplu în utilizare şi accesibil, Spring este perfect adaptat epocii pe care o trăim”, a declarat Denis Le Vot, CEO Dacia & LADA.





Reamintim că fără să afişeze performanţe excepţionale, dar cu un preţ greu de egalat, citadina electrică adusă de Dacia cucereşte toate pieţele pe care a fost lansată. În Franţa, de exemplu, succesul modelului Spring este atât de mare încât a apărut fenomenul de canibalizare în cadrul Grupului Renault. Astfel, conform pro.largus.fr, în luna noiembrie, cu 2.472 de înmatriculări, Spring a depăşi net ZOE, modelul electric bestseller al lui Renault. Şi diferenţa între vânzările celor două modele este apreciabilă, având în vedere că numai 1.605 unităţi Zoe au fost livrate către clienţi în luna noiembrie a acestui an.