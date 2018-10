După ani în şir de promisiuni, după ce nici un ministru al provinciei nu a făcut vreo brânză la Bucureşti, oamenii au primit din capitală încă o veste care va întârzia orice şansă la dezvoltare a zonei: confirmarea că autostrăzile visate de zeci de ani se vor face la sfântu-aşteaptă, iar când vor fi gata moldovenii vor plăti ca să circule pe ele, spre deosebire de românii din celelalte provincii istorice care au câteva capete de autostradă pe care circulă fără taxe suplimentare.

Decizia Guvernului Dăncilă de a opri cursul prin care autostrada Târgu Mureş-Iaşi s-ar fi făcut pe bani europeni şi introducerea proiectului într-un iluzoriu parteneriat public-privat este focul deschis suflat pe paiele uscate aflate aflate deja pe cărbuni încinşi în Moldova. După câteva zile de la acest anunţ, două asociaţii civice care ţin de ceva vreme pe agenda publică proiectele de autostradă ale regiunii au început, cu imens succes, o acţiune comună de strângere de semnături care să le întărească forţa de negociere cu autorităţile: „Acţiunea Moldova”.

Pentru judeţele din nord-est lupta pentru infrastructura rutieră devine un simbol al supravieţuirii economice şi sociale. Din acest motiv, orice Guvern sau partid care va ignora această cerere sau, mai rău, care sabotează autostrăzile A8 şi A7 va plăti cu dobândă la urne.

Însă decizia Guvernului Dăncilă este cu atât mai gravă pentru Moldova cu cât ministrul transporturilor vine de la Bacău şi aşteptările erau ca măcar el să înţeleagă sau să se opună deprioritizării autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi. Chiar dacă proiectul a venit „la impuse” de la Darius Vâlcov, premierul din umbră şi cel care forţează proiectele în parteneriat public-privat prin Comisia Naţională de Prognoză, măcar cei trei miniştri moldoveni din Guvern ar fi trebuit să se opună cât timp nu au avut trase pe cap căciuli cu urechi în şedinţa de guvern.

Aş vrea să ştiu dacă au deschis măcar gura în acea şedinţă Dănuţ Andruşcă de la Neamţ, Tudorel Toader de la Iaşi şi Lucian Şova de la Bacău. Sigur că nu vom avea vreodată acces la stenogramă dar, când trec cei trei crai Milcovul, după o săptămână în care au asudat la Bucureşti, ar trebui luaţi la întrebări de urgenţă: „Ce-aţi zis domnilor miniştri moldoveni când şefa voastră a decis, cu voi în aceeaşi încăpere, să taie autostrada Moldovei din Masterplan? V-aţi opus? Aţi ameninţat cu demisia? I-aţi explicat că vă condamnă judeţele şi oraşele la sărăcie şi subdezvoltare pe zeci de ani?“

La începutul mandatului, în timpul audierilor din Parlament, ministrul Şova grăia aşa: „Iaşi-Târgu Mureş nu e nici un motiv să fie pusă sub semnul întrebării, se află în Masterplan, are termen în exerciţiul financiar până în 2020 deci din perspectivă strategică indiferent cine va fi ministrul Transporturilor – cu atât mai puţin un băcăuan - nu ar pune şi nu va pune sub semnul întrebării”. Acest răspuns sună azi ca venind de la un bufon vesel care ori nu ştia ce spune, şi-atunci e grav, ori minţea cu neruşinare, şi-atunci ar trebui să demisioneze. În finalul cererii de demisie să stea scrise şi vorbele comisarului Creţu (PSD) care, exasperată până şi ea de piruetele ilogice ale guvernării PSD a răbufnit: „Avem bani la Bruxelles, avem bani pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte! Pentru Târgu Mureş – Iaşi, o prioritate a Comisiei, ne oferim şi putem face studiu de fezabilitate şi putem programa construcţia dar Guvernul a anunţat că vrea să facă această construcţie în parteneriat public – privat şi specialiştii noştri nu sunt confortabili cu această abordare pentru că înseamnă o deprioritizare a investiţiei”.